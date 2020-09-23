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Экономика

Эксперты рассказали о кредитах с господдержкой для среднего и малого бизнеса

24.09.2020 09:00|ПсковКомментариев: 0

ПСБ одним из первых в финансовом секторе разработал пакет мер по поддержке предпринимателей в период пандемии и продолжает их развивать. Заместитель регионального директора Псковского офиса ПСБ Олеся Зубарева рассказала, как банк продолжает помогать восстанавливать деловую активность.

—  Востребованы ли сейчас кредиты у предпринимателей? Или бизнес боится их брать, потому что потом будет сложно рассчитаться?

— Да, востребованы, особенно активно оформлялись кредиты на зарплату под 0% при поддержке государства по двум документам. Его могут получить компании малого и среднего бизнеса из правительственного списка пострадавших отраслей. Потратить кредитные средства можно только на выплату зарплат сотрудникам.

— С 1 июня действует еще и госпрограмма по кредитованию под 2% в рамках постановления правительства РФ № 696 от 16.05.20. В чем ее отличие?

— Его вообще можно не возвращать при соблюдении условий программы. Так, при сохранении занятости сотрудников на уровне 90% с даты запуска госпрограммы поддержки предпринимательства вся сумма кредита и начисленные проценты будут погашены за счет субсидий государства. Если занятость сохранится на уровне 80%, государство субсидирует половину кредита. В том случае, если вышеуказанные условия не будут соблюдены, кредит необходимо погасить до 30 июня 2021 года. Максимальный объем кредита ограничен суммой 6 МРОТ на сотрудника – все зависит от численности работников и даты заключения кредитного договора.

Оформить заявку можно полностью онлайн, по трем документам, до 1 ноября текущего года. Мы фиксируем существенный поток таких заявок и стараемся быстро их обработать. Если заявка подается через сайт, решение принимается в течение нескольких часов.

— Для получения этого кредита нужно быть в списке пострадавших отраслей?

— Да, это одно из требований. Получить такой льготный кредит могут не только компании МСБ, но и крупный бизнес, а также социально ориентированные некоммерческие организации. И ПСБ - один из немногих банков, кто активно помогает и кредитует некоммерческие организации по программам государственной поддержки.

— Расскажите о других программах кредитования субъектов МСП, которые востребованы бизнесом.

— Это, прежде всего, льготный кредит по государственной программе поддержки малого и среднего бизнеса на инвестиционные цели до 1 млрд рублей на срок до 10 лет. И на пополнение оборотных средств – до 100 млн рублей на срок до 3 лет. Эта программа льготного кредитования популярна среди предпринимателей, так как в ней нет ограничения по пострадавшим от коронавируса отраслям. Те бизнесмены, чьи ОКВЭДы не попали в список пострадавших отраслей, тоже приходят за льготным кредитом к нам. Это, например, розничная и оптовая торговля. По России объемы выдачи таких кредитов в третьем квартале выросли втрое. Бизнес в период пандемии нуждался в пополнении оборотных средств, и льготное кредитование стало хорошим подспорьем. Но изменилось направление расходования средств. Если раньше предприниматели направляли кредитные деньги на закупку новой техники, обновление оборудования, то сейчас часть средств неизменно идет на оплату аренды, коммунальных расходов, выплату зарплат.

— Как вы в целом оцениваете сейчас доступность кредитных продуктов?

— Сейчас ситуация улучшилась. Предприниматели раньше говорили, что в банках сложно получить зарплатный кредит под 0%, а сейчас многие им пользуются. Несмотря на потерю доходов, предприниматели сохранили рабочие места. Есть сложность с попаданием в список пострадавших отраслей, основными и дополнительными ОКВЭДами. Но ПСБ предлагает большой выбор финансовых инструментов, и уверен, что бизнесмены смогут найти нужный для себя кредитный продукт. Поддержка малого и среднего предпринимательства — стратегическая задача для нас. У нас есть все необходимое для качественной работы с бизнесом: и компетенции, и технологии. Мы не просто выдаем кредиты, а предоставляем современный интернет-банкинг, закрепляем персонального менеджера, консультируем, как выгоднее использовать полученные деньги.

ПАО «Промсвязьбанк»

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014 г.

www.psbank.ru

С полным перечнем мер поддержки, действующих для бизнеса в ПСБ, можно ознакомиться на официальном сайте psbank.ru или в офисе ПСБ: г. Псков, ул. Некрасова д.38/25.

Также подписывайтесь на официальные сообщества банка в соцсетях по хештегу #ПСБдляМСБ

Теги: #кредит #Промсвязьбанк
Источник: Псковская Лента Новостей
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