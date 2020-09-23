Экономика

Газпромбанк высоко оценил ход строительства «Титан-Полимера»

В августе АО «Газпромбанк» и ООО «Титан-Полимер» подписали соглашение по финансированию строительства в особой экономической зоне «Моглино» завода по производству БОПЭТ-пленки и ПЭТ-гранул.

Напомним, объем финансирования в рамках кредитного соглашения сроком на 10 лет составляет более 12,8 млрд рублей. Для укрепления партнерских отношений 22 сентября председатель совета директоров АО ГК «Титан» Михаил Сутягинский лично ознакомил заместителя председателя правления АО «Газпромбанк» Алексея Белоуса с ходом реализации проекта ООО «Титан-Полимер», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Создавая новую историю

Заместитель председателя правления АО «Газпромбанк» Алексей Белоус посетил строящий корпус по производству первой линии БОПЭТ-пленок.

По итогам экскурсии председатель совета директоров АО ГК «Титан» Михаил Сутягинский заявил, что это достаточно масштабный проект, который требует больших капитальных вложений.

«Спасибо Газпромбанку, его руководству за то, что поддержали предложенный проект», - поблагодарил председателя правления кредитной организации Михаил Сутягинский.

Председатель совета директоров АО ГК «Титан» подчеркнул, что Газпромбанк сегодня считается лидером в Российской Федерации в области организации проектного финансирования.

«Нам очень приятно, что мы получили у лидера высокую оценку и одобрение на получение кредитной линии, которая однозначно положительно отразится на развитии региона и, прежде всего, на увеличении рабочих мест», - отметил Михаил Сутягинский. По его словам, высококвалифицированный персонал будет «создавать здесь новую историю» в области производства.

Здесь будет производиться продукция для пищевых целей, легкой промышленности и других направлений, напомнил председатель совета директоров АО ГК «Титан». «К примеру, для микроэлектроники. И эти процессы требуют определенной чистоты», - сказал он и акцентировал внимание на том, что персонал завода будет обеспечен всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты (работать в халатах, головных уборах и бахилах).

«Мы будем выпускать уникальный полимер, который не вступает в реакцию ни с какими другими полимерами и веществами, - продолжил он. - И здесь будет утилизироваться до 25% отходов».

Михаил Сутягинский пояснил, что в этом комплексе будут реализованы наилучшие технологии, а производительность предприятия будет достигать европейского уровня. «Это говорит и об уровне заработной платы, которая здесь будет, и об объеме налогов, которые пойдут в регион», - добавил Михаил Сутягинский.

ГК «Титан» справедливо считается крупнейшим налогоплательщиком во всех регионах присутствия, где создает свои производственные мощности.

«Я уверен, что "Титан-Полимер" будет самым крупнейшим налогоплательщиком в Псковской области», - сказал Михаил Сутягинский.

Кадровый вопрос

Персонал в количестве 30 человек будет приезжим, поскольку логистика комплекса сосредоточена в Псковской области, отметил Михаил Сутягинский. Они будут обучать новых сотрудников, а также контролировать выход проекта на производственную мощность.

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Молодым кадрам, отметил руководитель ГК «Титан», необходимо передать навыки, чтобы самостоятельно управлять «таким непростым предприятием».

«Мы должны получить качество мирового уровня, - продолжил мысль Михаил Сутягинский. - Иначе не сможем конкурировать на экспорте. У нас есть обязательства перед Минпромторгом о том, что с этих мощностей 30% продукции будет направлено на реализацию за рубеж. Разумеется, мы должны подтвердить это качество».

«Персонал, без опыта работы на подобном производстве, не сможет сразу выйти на высокую производительность, - указал он. - Поэтому опытные специалисты Группы компаний будут работать на псковском заводе до тех пор, пока принятый персонал не получит аттестацию и необходимую квалификацию».

Все для успешной работы

Впечатление от увиденного, как признался заместитель председателя правления АО «Газпромбанк» Алексей Белоус, самые наилучшие.

«Результатом, мы, конечно, довольны, - отметил он. - С группой компаний "Титан" мы реализуем не первый проект. Компания всегда отличалась высоким качеством работы и реализацией проектов, ранее обозначенного срока. Мы видим, как качественно работает компания».

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По его словам, компания умеет строить, вводить в эксплуатацию и эксплуатировать. «Не у многих компаний есть такая сильная строительная составляющая», - пояснил Алексей Белоус.

У ГК «Титан», подчеркнул он, есть все для успешной работы. «Мы обсудили, когда запустят этот комплекс, и, в принципе, сроки впечатляют», - добавил он.

Первую линию производства БОПЭТ-пленки в тестовом режиме планируется запустить к концу текущего года. Вторая линия будет запущена к середине 2021 года.