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Экономика

Титов предупредил Мишустина о возможной волне банкротств

23.09.2020 07:51|ПсковКомментариев: 0

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратил внимание премьер-министра Михаила Мишустина на системную проблему с выдачей льготных кредитов бизнесу под два процента, которая может обернуться волной банкротств. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

Аппарат Титова в сотрудничестве с Банком России в ручном режиме контролирует ход выдачи льготных кредитов предприятиям в рамках антикризисных программ правительства. В период с 1 июня по 1 ноября 2020 года бизнесмены могут получать займы по ставке два процента на поддержку занятости.

«Одним из основных условий сохранения льготной ставки по кредиту "на возобновление деятельности" является сохранение численности работников заемщика в течение базового периода на конец одного или нескольких месяцев не менее 80% от численности работников по состоянию на 1 июня 2020 года», - цитирует письмо Титова РИА Новости.

Однако, как указывает омбудсмен, на момент обращения большинства предпринимателей за кредитами у банков были данные о численности работников лишь по итогам апреля, то есть на 1 мая 2020 года. В то же время многие бизнесмены к июню в силу разных обстоятельств сократили численность своих работников более чем на 20% по сравнению с апрелем.

«Обращаясь за кредитом, они были в полной уверенности, что численность их работников будет рассчитана по состоянию на 1 июня, однако по факту они уже нарушили условия льготного кредитования», - отметил Титов.

По окончании базового периода (1 декабря), таким предпринимателям придется погашать кредит тремя равными платежами - 28 декабря 2020 года, 28 января и 1 марта 2021 года. Они обязаны будут вернуть кредит, но уже не по льготной, а по стандартной ставке, определяемой самими банками (порядка 15% годовых), заметил Титов.

«Учитывая и так нестабильное финансовое положение предпринимателей, обратившихся за получением мер антикризисной поддержки, указанные последствия могут стать для них катастрофическими… в целях недопущения возникновения массового банкротства предпринимателей в спешке обратившихся за получением кредитов "на возобновление деятельности" в период с 1 по 15 июня 2020 года, прошу вас рассмотреть возможность проведения актуализации данных размещенных в информационном сервисе ФНС России о численности их работников по состоянию на 1 июня», - обратился омбудсмен.

Программа кредитов под 2% на поддержку занятости заработала с 1 июня, они выдаются на срок до 1 апреля 2021 года. При этом государство обещало погасить за свой счет весь кредит и проценты по нему в случае, если все это время предприятие или имеющий работников ИП будет сохранять занятость на уровне не менее 90% своей нынешней штатной численности, и половину кредита - при сохранении 80% штата.

Теги: #бизнес #правительство #кредит
Источник: Псковская Лента Новостей
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