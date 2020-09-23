Экономика

Скидки на продукцию «Прасковьи Молочковой» продлятся в «Магните» до конца сентября

В магазинах федеральной сети «Магнит» до 29 сентября действуют скидки на ряд продуктов «Прасковья Молочкова».

В частности, псковичи могут воспользоваться скидкой 14% на творог 9%-ной жирности (контейнер 350 г). Стоимость вкусного полезного творога «Прасковья Молочкова» составит 119,99 рублей (прежняя цена 139,99 рублей).

Кефир жирностью 1% (в бутылках 900 г) также стоит дешевле - 42,99 рублей.

Скидка 14% действует на топленое молоко жирностью 3,2% (бутылка 900 г). До 29 сентября любимую «топленку» можно приобрести по цене 59,99 рублей (прежняя стоимость 69,99 рублей).

Стоимость молока «Прасковья Молочкова» жирностью 3,2% (бутылка 900 г) со скидкой 10% составляет сейчас 58,99 рублей (прежняя цена 65,99 рублей).

Экономить вкусно с «Прасковьей Молочковой»!