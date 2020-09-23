Экономика

«Пятерочка» и «Магнит» не могут открыть новые магазины в ряде районов Псковской области

«Пятерочка» и «Магнит» превысили установленный лимит 25% объема торговли в некоторых районах Псковской области. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом рассказал заместитель руководителя Псковского УФАС – начальник отдела товарных рынков и естественных монополий Андрей Агапов 23 сентября на публичном обсуждении результатов правоприменительной практики ведомства.

Торговая сеть «Магнит» превысила 25-процентный барьер в 6 муниципальных образованиях. «Пятерочка», по данным мониторинга, превысила объем в трех районах области: Красногородском, Островском, Усвятском.

В этих районах торговые сети не вправе приобретать дополнительные площади и открывать новые торговые объекты, констатировал Андрей Агапов. Псковское УФАС держит ситуацию на контроле.