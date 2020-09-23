Экономика

Ольга Милонаец рассказала о «серьезном противостоянии» участников аукциона на аренду камер фотовидеофиксации

Руководитель Псковского УФАС Ольга Милонаец рассказала о «серьезном противостоянии» участников аукциона на аренду камер фотовидеофиксации. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, информация озвучена 23 сентября на публичных обсуждениях результатов правоприменительной практики Псковским УФАС.

Одна из компаний подает многочисленные жалобы на такие закупки, считает, что администрация Псковской области «затачивает» документы под единственного поставщика.

Ольга Милонаец подчеркнула, что у заказчика нет задачи составить техническое задание таким образом, чтобы под него подходило абсолютно все оборудование фотовидеофиксации РФ. Он может указать конкретное оборудование, в котором нуждается. Запрета на описание необходимого товара нет.

Если заявитель докажет что, это сделано из специфических соображений, тогда ФАС займется рассмотрением дела.

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Ольга Милонаец также рассказала, что были выявлены нарушения, по которым заказчику пришлось внесли правки в документ, но практически все жалобы на закупки в рамках нацпроектов признаны необоснованными.