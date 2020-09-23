Экономика

Псковское УФАС ставит «грозные смайлики» под рекламой алкоголя в соцсетях

Управление Федеральной антимонопольной службы России по Псковской области активно занимается выявлением нарушений закона о рекламе в социальных сетях. Как сообщила журналистам 23 сентября руководитель Псковского УФАС Ольга Милонаец, работа ведется в двух направлениях.

«Как правило, это реклама алкоголя в соцсетях. Еще мы стали обращать внимание, когда под видом информации подается рекламный продукт, так называемая джинса», - рассказала руководитель ведомства.

Рекламой алкоголя грешат «кафешечки», причем необязательно от имени самого ресторана, это могут делать с личного аккаунта директора либо менеджера. Ольга Милонаец пояснила, что даже на своей странице рекламировать спиртные напитки нельзя, это запрещено, как и реклама наркотиков.

«Буквально вчера смотрели на Ютубе ролик, где Ксения Собчак ведет беседу, она рассказывает, между прочим, какой прекрасный виски, и в это же время рядом стоит бутылка. Она повернута боком, но узнаваема. Единственное, что она не делает, она не называет конкретную марку виски, но, в принципе, это и так понятно», - сказала Ольга Милонаец и добавила, что ожидает реакции своих коллег из Санкт-Петербурга и Ленинградской области на данное видео.

Добавим, Ольга Милонаец на публичном обсуждении результатов правоприменительной практики Псковским УФАС России рассказала, что в случаях рекламы алкоголя в соцсетях сотрудники ведомства ставят «грозные смайлики» под рекламой.