Экономика

Псковские студенты смогут побороться за гранты МТС

МТС и Московская школа управления «СКОЛКОВО» объявляют о втором наборе студентов на совместную программу дополнительного образования MOOVE, направленную на развитие компетенций управления проектами в сфере цифровых технологий. 35 студентов, прошедших отбор с наилучшими результатами, получат от МТС гранты на обучение по программе общей суммой 18 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе компании.

MOOVE сочетает в себе основные элементы бизнес-образования со специализированными ИТ-дисциплинами. Преподавателями выступят профессионалы из технологических индустрий, в том числе эксперты МТС, бизнес-практики СКОЛКОВО, а также профессора ведущих бизнес-школ Европы.

Обучение на программе выстроено по проектному методу, с первого дня участники делятся на команды и проходят путь от генерации гипотез до полноценного запуска цифрового продукта. На протяжении всей программы командам будут помогать менторы и трекеры — предприниматели и менеджеры МТС и других ИТ-компаний. Это поможет студентам узнать, как устроены бизнес-процессы в технологической корпорации и отработать навыки, которые помогут впоследствии выполнять рабочие задачи быстрее.

«МТС сейчас – цифровая экосистема с большим набором инновационных и по-настоящему востребованных сервисов и продуктов. Мы очень много работаем с молодыми ребятами по различным программам и направлениям и ценим в них предпринимательский дух, амбициозность и серьезный настрой на то, чтобы приносить пользу и менять этот мир. Поэтому МТС выступила с инициативой организовать совместно с бизнес-школой СКОЛКОВО современную образовательную программу с инновационным подходом к обучению, которая показала свою эффективность и востребованность уже в первый год, поэтому мы без колебаний приняли решение её продолжить. Мы также поддерживаем грантами талантливых ребят, чтобы это обучение было действительно доступным. Эксперты компании сопровождают команды на протяжении всего обучения, и тех выпускников, которые хотят связать свою карьеру с МТС, мы готовы трудоустраивать», – отметила вице-президент МТС по управлению персоналом Татьяна Чернышева.

«MOOVE был создан нами в партнерстве с МТС. Мы давно работаем с компанией, обучаем сотрудников компании и видим, что сегодня МТС — одни из лидеров цифровой индустрии в России. Поэтому мы в бизнес-школе СКОЛКОВО особенно ценим доверие команды МТС и рады, что наше сотрудничество вышло на новый уровень и дало начало такой мощной образовательной инициативе как программа MOOVE. Обычно аудитория образовательных программ СКОЛКОВО старше, это люди 30-40 лет, а у нас как у бизнес-школы давно было желание поработать с поколением Z и его талантами. Первый набор MOOVE показал, что это поколение может на плечах программы за короткое время делать по-настоящему достойные и успешные проекты. Все команды программы сделали MVP, проект QUICQ получил инвестиции, остальные дошли до продаж с общей выручкой 2 млн руб или запустили пилотные версии в корпорациях. Второй набор мы сделали более продолжительным, чтобы, с одной стороны, углубить знание фундаментальных бизнес-дисциплин, а с другой — дать больше времени для разработки проектов и продуктов», – рассказал директор департамента программ для молодых профессионалов бизнес-школы «СКОЛКОВО» Булат Нуреев.

Второй поток MOOVE начнет обучение 7 ноября и завершит его в июле 2021 года финальным демо-днем — большой презентацией проектов перед топ-менеджерами МТС и приглашенными инвесторами. У студентов будет возможность привлечь инвестиции на развитие своего стартапа или интегрироваться в инновационную экосистему МТС со своим продуктом.

Подать заявки на отбор в образовательную программу могут бакалавры четвертого курса, магистры первого и второго курсов вузов, а также выпускники до 24 лет. Стоимость курса составляет 600 000 рублей. Предусмотрена программа грантов от МТС, которая позволит талантливым студентам пройти обучение бесплатно или получить частичную компенсацию стоимости от компании. Для этого необходимо принять участие в отборочном конкурсе (подробная информация доступна на сайте).

Обучение первого потока MOOVE завершилось летом 2020 года. Все восемь команд выпускников выпустили свои продукты на рынок, одна команда – стартап QUICQ – в конце августа получила инвестиции для масштабирования своего решения. Выпускники первого набора MOOVE работают в компаниях МТС, MAIL.RU, IBM, «СИБУР Холдинг», KPMG, «Северсталь», «Лаборатория Касперского».