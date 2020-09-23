Экономика

Псковская область догоняет Ленинградскую по производству мяса

Псковская область занимает второе место среди регионов Северо-Запада по производству мясной продукции. Об этом сообщил председатель областного комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов на пресс-конференции, посвященной перспективам развития АПК региона и первым итогам уборочной кампании 2020 года, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Индекс производства мяса у нас хороший и составляет 107%», - уточнил Николай Романов. Он положительно оценил работу свиноводческого комплекса в Великолукский районе, который активно развивается и открывает новые площади.

«По производству мяса мы на втором месте на Северо-Западе, осталось чуть-чуть догнать Ленинградскую область», - заметил руководитель профильного комитета.