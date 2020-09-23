Экономика

Об итогах самой большой трансформации Сбербанка рассказали на онлайн-презентации

Один из крупнейших финансовых институтов России проводит первую онлайн-презентацию «СберКонф». В рамках встречи банк расскажет о новых сервисах и продуктах для клиентов, а также «о самой большой трансформации Сбербанка за всю историю».

В онлайн-конференции принимают участие как руководители Сбербанка, так и менеджмент компаний, входящих в экосистему банка.

Приветствуя участников «СберКонфа», первый заместитель председателя Правления Сбербанка Лев Хасис напомнил, что в 2017 году Сбербанк представил акционерам стратегию трансформации организации в технологическую компанию, экосистему. В соответствии со стратегией в 2018 году было разработано концептуальное видение того, как должен выглядеть в новую эпоху бренд Сбербанка, какие ценности он должен нести. На протяжении последних лет компания работала над тем, чтобы небанковские цифровые сервисы были бы не просто предоставлены клиентам, а еще и взаимоувязаны в рамках единого ID, которое позволяет пользователям свободно перемещаться между разными сервисами экосистемы. По итогам работы в 2018-2020 году россиянам был представлен Сбер - целая вселенная сервисов.

«Сегодня Сбер - это больше, чем банк, - подчеркнул Лев Хасис. - Мы считаем, что в долгосрочной перспективе небанковские сервисы должны составить существенную долю в доходах нашей компании». Планируется, что доля доходов может составить от 20 до 30%.

Первый заместитель председателя Правления Сбербанка отметил, что преобразование внешнего облика банковских отделений будет проходить постепенно, поэтапно. Предположительно, процесс займет 5-6 лет. «Сегодня обновленное отделение Сбера было представлено в онлайн-формате, - сообщил Лев Хасис. - Вывески будут меняться постепенно, но на офисных зданиях, думаю, где-то поменяются уже сегодня, где-то - в ближайшее время».

В рамках пресс-конференции также запланирована демонстрация новых продуктов и сервисов.

Напомним, ранее глава Сбербанка Герман Греф представил новый бренд Сбербанка - «Сбер» и новый логотип экосистемы «Сбер».

Они отражают стремление к экономии времени и комфорту клиентов за счет синергии самых разных финансовых и нефинансовых сервисов из экосистемы «Сбера».

В фирменном знаке осталось самое главное от «банковского наследия» «Сбера», объяснил Греф, открывая СберКонф: галочку - символ целеустремленности и ориентированности на пользу человеку, круг - символ сфокусированности на потребностях людей. Логотип меняет свои цвета слева направо и сверху вниз, но преобладают оттенки зеленого.

«Мы остались зеленым финансовым брендом, но добавили много разнообразия в том, чем мы занимаемся», - сказал Греф.

«Сбер» оценивает дополнительные расходы на внедрение нового бренда в 2,5 млрд рублей в течение 5-6 лет. «Из существенных дополнительных инвестиций - только замена крышных конструкций на наших ключевых офисах в крупных городах», - сообщает «Сбер».

Изначально поменяются все цифровые и электронные каналы и сайты, банкоматы будут заменены по мере их износа, вывески на отделениях будут заменяться в течение нескольких лет, текущие пластиковые карты будут действовать у клиентов до срока их окончания. Значительных затрат на имиджевую рекламу также не планируется.

Новый бренд и фирменный стиль разрабатывался в партнерстве с международным агентством Landor&Fitch при участии российских дизайн-студий «Щука», «Паратайп», Superdesigners, Media.Work и других.