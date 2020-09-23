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Экономика

Сбер представил новые бренды своих сервисов для частных и корпоративных клиентов

24.09.2020 18:48|ПсковКомментариев: 0

Сбер представил новые бренды ряда своих сервисов для частных и корпоративных клиентов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Презентация состоялась на СберКонф, в ходе которой также были представлены новые продукты и сервисы экосистемы Сбера. Объединение продуктов под новыми брендами не влечет смены юридических наименований ПАО Сбербанк и его дочерних компаний и не требует перезаключения действующих договоров с клиентами или внесения в них изменений.

Различные финансовые услуги Сбера для населения теперь объединены под брендом СберБанк. Мобильное приложение и веб-версия Сбербанк Онлайн, дающие клиентам возможность круглосуточно управлять своими финансами из любой точки мира, получили название СберБанк Онлайн. Программа лояльности «Спасибо от Сбербанка», позволяющая накапливать бонусы за покупки по карте СберБанка и обменивать их на товары и услуги партнёров, теперь называется СберСпасибо.

Сбербанк ID — единый аккаунт для входа на сервисы банка и его партнеров — переименован в Сбер ID.

С малым бизнесом и самозанятыми гражданами Сбер будет работать под брендом СберБизнес, так же будет называться веб-версия и мобильное приложение Сбербанк Бизнес Онлайн. СберБизнес продолжит делать технологии доступными и открывать новые возможности для старта и развития бизнеса своих клиентов.

Профессиональные решения для корпораций и госсектора вошли в бренд СберПро, нацеленный на то, чтобы давать бизнесу ресурсы для трансформации и масштабирования, хеджировать риски, предоставлять квалифицированный аутсорсинг и уникальную аналитику. Десктопное приложение для корпораций также получит название СберПро.

Бренд SberCIB включил в себя решения Сбера для компаний и финансовых институтов, использующих инвестиционные инструменты и проводящих операции на глобальных рынках. Сбер помогает клиентам на всех этапах реализации инвестиционной стратегии, настраивает финансовые инструменты с учетом специфики и структуры сделок. Ребрендинг завершает трансформацию традиционного имиджа инвестбанка в современный финансовый бренд — цифровую инвестиционную платформу SberCIB.

В бренд СберИнвестиции вошли все розничные инвестиционные продукты Сбербанка, в том числе брокерские услуги для физлиц и продукты «Сбербанк Управление Активами» (за исключением закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) недвижимости), программы накопительного и инвестиционного страхования жизни «Сбербанк страхование жизни». Данные инструменты дают возможность инвестировать и помогают формировать накопления при любой ситуации на фондовых рынках.

Бренд СберСтрахование объединил всю линейку защитных страховых продуктов и сервисов дочерних компаний Сбербанка «Сбербанк страхование» и «Сбербанк страхование жизни». Это качественная и надежная страховая защита жизни, здоровья и имущества для частных лиц и компаний.

Бренд СберНПФ включил все пенсионные продукты и сервисы для физических и юридических лиц от НПФ Сбербанка, нацеленные на то, чтобы обеспечить клиентам уверенность в будущем, комфорт и сохранение привычного уровня жизни в зрелом возрасте.

«Страховой брокер Сбербанка» начал работу под брендом Сбер Страховой брокер. Это комплексный анализ потребностей корпоративных клиентов и подбор для них оптимальной страховой защиты, консультирование по вопросам страхования и перестрахования, помощь в оформлении документов при урегулировании требований о страховой выплате.

Управление частным капиталом, которое занимается обслуживанием состоятельных клиентов с активами от 100 млн рублей, теперь представлено под брендом Sber Private Banking.

Теги: #Сбербанк
Источник: Псковская Лента Новостей
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