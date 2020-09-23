Экономика

Главы Псковской и Витебской областей обсудили усиление экономик регионов. ВИДЕО

В рамках рабочего визита в Республику Беларусь в пятницу, 25 сентября, состоялась рабочая встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и председателя Витебского областного исполнительного комитета Николая Шерстнева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В ходе общения стороны детально рассмотрели различные перспективы развития двустороннего взаимодействия в социальной, культурной и экономической сферах, строительстве и ЖКХ . Глава региона поделился планами представителей псковской делегации по работе в Витебске.

«Нам необходимо конкретизировать те моменты, где можно, в первую очередь, успешно взаимодействовать, чтобы наши регионы, дополняя друг друга, развивали свои экономики. Интересы довольно масштабные: промышленность, строительство, ЖКХ , сельское хозяйство. Кроме того, между нашими регионами улучшились дружеские отношения. И теперь на основе этого нам надо выстроить четкие и хорошие отношения экономические», — заметил Николай Шерстнев.

«Дружеские отношения — это, действительно, хорошая основа для дальнейшего развития экономических связей. У нас есть ряд предложений по возможному сотрудничеству, что позволит в ближайшие несколько лет усилить наши экономики», — заметил Михаил Ведерников.

Особый акцент глава региона сделал на возможном взаимодействии в сфере подготовки кадров, в первую очередь, медицинских специалистов.

Губернатор обратил внимание на то, что регион активно реализует национальные проекты, на которые направляются серьезные федеральные средства, и подчеркнул, что, например, в строительной сфере область может двигаться более динамичными темпами. В связи с этим, заметил Михаил Ведерников, опыт строительных компаний и предприятий может быть полезен для псковских производителей и строителей, в том числе и в вопросе предоставления профильных кадров.

Речь на встрече зашла о комплексных подходах и опыте регионов в развитии социальной сферы, образования, закреплении кадров на селе, что позволит решить проблему оттока населения в крупные города. Особый акцент стороны сделали на взаимодействии по линии патриотического воспитания и молодежной политики.

По итогам встречи Михаил Ведерников и Николай Шерстнев еще раз подтвердили взаимные намерения о взаимодействии по разным сферам деятельности. Глава региона пригласил руководство Витебской области приехать с ответным визитом в Псковскую область. Он предложил провести Дни Псковской области в Витебске и Дни Витебской области в Пскове. Николай Шерстнев с готовностью поддержал предложение Михаила Ведерникова.

Напомним, что официальная делегация Псковской области во главе с Михаилом Ведерниковым находится с рабочим визитом в Республике Беларусь. Насыщенная рабочая программа в Витебске ждет вице-губернаторов и руководителей органов исполнительной власти региона, которые в зависимости от профиля посетят различные заводы, учреждения культуры, образования, молодежной политики. Глава региона в Витебской области планирует посетить ряд сельскохозяйственных и промышленных предприятий. Визит официальной делегации в Республику Беларусь продолжится в Минске, где также запланирован ряд рабочих встреч и будут рассмотрены различные направления развития двустороннего сотрудничества.