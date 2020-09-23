Экономика

Делегация Псковской области участвует в ярмарке тружеников села в Витебске

В Витебске начался фестиваль-ярмарка тружеников села «Дожинки-2020». Мероприятие проходит с участием делегации Псковской области, сообщает официальный телеграм-канал региона.

Фото: Официальный канал Псковской области

Фестиваль начался с возложения цветов к мемориальному комплексу «Три штыка» губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и председателем Витебского облисполкома Николаем Шерстневым.

Добавим, ежегодный фестиваль-ярмарка тружеников села проводится в Белоруссии с 1996 года. На нем награждают лучших работников агропромышленного комплекса республики.