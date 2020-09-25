Экономика

В Минэкономразвития спрогнозировали, что будет с курсом доллара

Возвращение курса рубля к фундаментально обоснованным уровням ожидается в конце 2020 года-начале 2021 года. Об этом сказано в прогнозе социально-экономического развития России на 2020-2023 годы, который опубликовало Минэкономразвития.

Ведомство заявляет, что среднегодовой курс рубля в 2020 году составит 71,2 рубля за доллар. В среднем за период 1-25 сентября валютный курс достиг 75,2 рублей за доллар, это связано с повышением оценки рисков участниками финансового рынка из-за временных факторов, сообщает радио Sputnik.

«По мере их исчерпания ожидается возвращение курса рубля к фундаментально обоснованным уровням в конце 2020 года – начале 2021 года. Среднегодовой курс рубля в целом за 2020 год, по оценке, составит 71,2 рубля за доллар США», – говорится в документе.

В следующие три года МЭР ожидает восстановления мировой экономики и роста внешнего спроса на основные товары российского экспорта.