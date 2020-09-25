Экономика

Власти Псковской области обратятся на федеральный уровень с инициативой создания агрогородков

Власти Псковской области планируют обратиться на федеральный уровень с инициативой создания агрогородков. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Глава региона рассказал, что в ходе рабочей поездки в Витебскую область Белоруссии он посетил агрогородок. «Одной из наиболее интересных идей, которую мы увидели, является уникальный тип сельских поселений - агрогородок», - отметил он.

«Нашим соседям действительно удалось воплотить образ села будущего, который имеет потенциал стать точкой притяжения для населения, а также позволяет снизить остроту проблемы постоянного оттока жителей из села, - продолжил Михаил Ведерников. - Его главное преимущество - инфраструктура и современные технологии производства».

Как показывают социологические опросы на территории России и Белоруссии, помимо заработной платы, эти два фактора зачастую являются ключевыми, когда молодые специалисты принимают решение уехать в город, пояснил губернатор.

«В агрогородке мы увидели современный спортзал, хорошие магазины, новую современную коммунальную инфраструктуру и даже салон красоты, - поделился он. - Кроме того, сам поселок спроектирован в едином привлекательном стиле. Достойный уровень жизни и, как результат, сюда приезжают жить и работать хорошие специалисты со всей Витебской области».

«Нельзя сказать, что эта идея оставалась полностью незамеченной для нашего региона, - сказал Михаил Ведерников. - Конечно, предпринимались попытки перенять белорусский опыт, внедрить аналогичные практики. Но они были не самые удачные. С моей точки зрения, для этого не хватило средств, поддержки на федеральном уровне и соответствия законодательной базы».

«Обсудим этот вопрос с коллегами отдельно и, возможно, обратимся с соответствующей инициативой на федеральный уровень. Тем более, сегодня уже есть соответствующие программы. Крайне важно, чтобы подход был комплексным и системным», - заключил губернатор.