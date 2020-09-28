Экономика

Инвестиционные агентства Псковской области и Белоруссии договорились о сотрудничестве

Агентство инвестиционного развития Псковской области и Национальное агентство инвестиций и приватизации Республики Беларусь подписали соглашение о сотрудничестве. Церемония подписания состоялась в понедельник, 28 сентября, в Минске в рамках официального визита псковской делегации в Республику Беларусь, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Временно исполняющий обязанности генерального директора Агентства инвестиционного развития Псковской области Вячеслав Федюнин рассказал, что данное соглашение направлено в первую очередь на информирование бизнес-партнеров обеих сторон об актуальных инвестиционных проектах, реализуемых в приграничных регионах. «Наша задача — формирование и развитие кооперационных связей. Наше сотрудничество — площадка для их укрепления», — отметил Вячеслав Федюнин.

В свою очередь директор НАИП Дмитрий Красовский обозначил, что Белоруссия одинаково заинтересована в направлении инвестиций как внутри страны, так и за рубеж, в частности в Псковскую область.

Документ направлен на установление конструктивного взаимодействия между сторонами в части формирования благоприятного экономического климата и повышения инвестиционной привлекательности Псковской области и Республики Беларусь. В частности, речь идет о совместной работе по привлечению инвестиций для реализации проектов, развитии информационно-аналитического обеспечения, совместном участии в семинарах, конференциях, форумах.

После подписания соглашения состоялась рабочая встреча Вячеслава Федюнина и Дмитрия Красовского, на которой стороны обсудили вопросы, касающиеся расширения и укрепления социально-экономических связей между приграничными регионами соседствующих стран.

Напомним, что официальная делегация Псковской области во главе с Михаилом Ведерниковым находится с рабочим визитом в Республике Беларусь. Несколько дней руководство региона работало в Витебской области, где на совещаниях и встречах с белорусской стороной были определены перспективы взаимодействия. Вице-губернаторы и председатели комитетов Псковской области в зависимости от профиля посетили различные промышленные и производственные предприятия, учреждения культуры, образования, молодежной политики Витебской области.

В настоящее время руководство региона находится в столице республики, где уже состоялись рабочие встречи Михаила Ведерникова с президентом страны Александром Лукашенко и премьер-министром Романом Головченко.