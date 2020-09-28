Экономика

Курс евро превысил 92 рубля впервые с начала 2016 года

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже впервые с января 2016 года превысил 92 руб., свидетельствуют биржевые данные.

В ходе торгов максимальное значение для пары EUR/RUB составило 92,02 руб.

Максимальное значение для пары USD/RUB составило 79 руб. Такого показателя курс доллара последний раз достигал 2 апреля.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ослабление курса рубля на бирже, заявил, что курс российской валюты восстановится, как это бывало и раньше, сообщал ТАСС.

Напомним, официальный курс евро, установленный ЦБ РФ на на 29 сентября, повысился на 1,82 руб. и составил 91,47 руб. Курс доллара увеличился на 1,85 руб. и достиг 78,67 руб.