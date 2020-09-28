Экономика

В Псковской области может открыться дилерский центр МАЗ

В рамках рабочего визита в Республику Беларусь губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 28 сентября, посетил производственные площадки Минского автомобильного завода. В ходе осмотра главу региона сопровождали руководство предприятия и представители официальной псковской делегации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Заместитель генерального директора ОАО «МАЗ» Владимир Янушко представил псковичам основные периоды развития завода. Он рассказал, что первый автомобиль на предприятии - самосвал МАЗ 205 - был собран в 1947 году. С 1992 налажено серийное производство автобусов. Первой моделью являлся знаменитый МАЗ 101. «За всю историю по сегодняшний день объединениями Минского автомобильного завода произведено около 2,1 млн единиц автотехники», - отметил Владимир Янушко и добавил, что в настоящее время в холдинге работает более 20 тысяч человек.

Михаил Ведерников ознакомился с образцами техники, оценив масштабы производства и разнообразие выпускаемых моделей. Особенно губернатора заинтересовали низкопольные и экологичные автобусы. В ходе визита на предприятие оноценил и популярные модели техники МАЗ, которые разработаны для нужд коммунального хозяйства и различных производственных сфер. Особо главу региона впечатлила последняя разработка тягача. Осмотрев машину, Михаил Ведерников отметил, что она оснащена самым современным оборудованием: в тягаче предусмотрена интеллектуальная система торможения, набор камер, круиз-контроль.

По итогам визита на Минский автомобильный завод губернатор вместе с членами псковской делегации принял участие в рабочей встрече с руководством органов власти Республики и предприятия. «Мы рады видеть вас, работать с вами и готовы взаимодействовать», - сказал заместитель Министра промышленности Республики Беларусь Андрей Буйневич. Михаил Ведерников сообщил, что Псковская область уже тесно сотрудничает с предприятием в части поставки городского и пригородного пассажирского автотранспорта. Так, в регион поступило 17 низкопольных городских автобусов МАЗ.

Губернатор отметил, что в регионе идет модернизация крупнейшего автотранспортного предприятия «Псковпассажиравтотранс», которая предполагает не только серьезную замену подвижного состава, а также приведение в порядок помещений, ремонтной зоны. «Ударными темпами приводим в порядок, меняем концепцию. У нас будет новый логотип, новый транспорт и новый подход к работе. Наша задача - сделать предприятие современным, мобильным и зарабатывающим», - подчеркнул глава региона и добавил, что в этом году будет заменено около 250 автобусов, что составляет примерно половину всего автопарка.

В ходе общения участники встречи также обсудили возможность создания дилерского центра «МАЗ» в Псковской области.

http://pln-pskov.ru/business/392233.html

Добавим, что во время посещения выставки образцов техники производственного предприятия членам делегации удалось пообщаться с пилотами экипажа и участниками спортивной команды «МАЗ -СПОРТавто».