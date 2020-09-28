Экономика

Названы самые необычные вакансии сентября в Псковской области

За год в регионах Северо-Запада сильнее всего вырос спрос на госслужащих, педагогов (+31% к августу 2019 года), медицинских работников (+30%), специалистов сфер строительства (+20%) и добычи сырья (+19%). Наряду с традиционными вариантами занятости, каждый месяц работодатели открывают вакансии, которые можно отнести к числу редких или необычных. Аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru Северо-Запада нашли самые интересные предложения о работе в разных регионах.

Так, в Псковской области в список самых необычных вакансий вошли семь позиций. На первой - оператор пивоварни с зарплатой от 30 000 рублей на руки. На втором месте - проводник пассажирских вагонов (ученик) с зарплатой до 35 тысяч рублей до вычета налогов, на третьем — термист (от 72 000 рублей на руки).

Также в список необычных вакансий по итогам сентября в Псковской области вошли стюард-официант на «Ласточку» (от 30 000 рублей на руки), помощник линкбилдера (удаленно, зарплата не указана), техник по уходу за животными (25 - 30 000 рублей на руки) и овощевод/рабочий теплицы (разнорабочий) (от 40 000 рублей на руки).