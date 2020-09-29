Экономика

Реализация трех инвестпроектов отложена в Псковской области из-за коронавируса

Реализация трех инвестиционных проектов отсрочена в Псковской области из-за коронавируса. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове сообщила заместитель гендиректора «Агентства инвестиционного развития Псковской области» Лариса Семашко.

По ее словам, это связано с тем, что инвесторы, готовые вкладывать средства в данные проекты, находятся за рубежом. Два из них проживают в Прибалтике (один проект касается производства экопеллет, второй — строительства бано-оздоровительного комплекса в Пскове). Еще один инвестор живет в Греции (проект по производству сыров).

«Коронавирус являлся угрозой для развития бизнеса Псковской области, но мы ее преодолели и продолжаем работать по основным направлениям: привлечение инвестиций, сопровождение инвестпроектов и реализация маркетинговых проектов», - подчеркнула Лариса Семашко.

В настоящее время в работе у агентства находится 52 инвестпроекта, которые предполагают создание около 10 тысяч рабочих мест. Общая сумма привлекаемых инвестиций - 112 млрд рублей.

К концу года на финишную прямую в псковском регионе выйдут шесть инвестиционных проектов. «Главный — строительство гипермаркета "Леруа Мерлен", который в октябре откроет свои двери. В проект вложено более 800 млн рублей. Мы оказывали инвесторам помощь в подборе площадки, в получении разрешительной документации на строительство и в подключении к электроэнергии, а они взяли на себя социальную нагрузку, построив три спортивные площадки у школ города», - пояснила гостья студии.

В числе проектов, которые подходят к финишной прямой, она также перечислила строительство трех животноводческих ферм по производству молока. Инициатор проекта — ООО «Красное знамя» (Новосокольнический район). Срок начала реализации проекта — ноябрь текущего года.

«Псковская область не стоит на месте, проекты реализуются, вкладываются деньги, а значит, создаются рабочие места, платятся налоги и доходы населения растут», - констатировала Лариса Семашко, добавив, что идеи новых инвестиционных проектов поступали в Агентство инвестиционного развития даже в период коронавируса.