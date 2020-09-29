Экономика

Переработку дикорастущих ягод планируют наладить в Псковской области

Переработку дикорастущих ягод планируют наладить в Псковской области. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове сообщила заместитель гендиректора «Агентства инвестиционного развития Псковской области» Лариса Семашко.

«К нам обратился инвестор из Карелии с предложением о реализации проекта по переработке дикорастущих ягод в Псковской области. Он вошел в наш регион полтора года назад. Точки сбора ягод располагаются в Невельском и Гдовском районах, а точку отравления планируется сделать в Невельском районе», - рассказала Лариса Семашко.

Она также выразила надежду, что этот проект будет реализован, тем более, что вся логистика прохождения трассы Санкт-Петербург — граница с Республикой Беларусь этому способствует.