Экономика

Агентство инвестиционного развития Псковской области работает в режиме 24/7 - Лариса Семашко

Агентство инвестиционного развития Псковской области выполняет поставленную губернатором Михаилом Ведерниковым задачу - работать 24 часа 7 дней в неделю. Об этом сообщила в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове заместитель гендиректора агентства Лариса Семашко.

«Поставленная губернатором Михаилом Ведерниковым задача - работать 24/7 выполняется, мы открыты и днем, и ночью», - отметила она. Также гостья студии положительно отозвалась о назначении Вячеслава Федюнина врио генерального директора Агентства инвестиционного развития Псковской области.

«Мы очень рады, что к нам пришел новый руководитель. Он имеет большой опыт в сфере привлечения инвестиций. Команда сохранена, профессионалы работают», - отметила она. По мнению Ларисы Семашко, Вячеслав Федюнин «несет то новое, в чем агентство, может быть, не дорабатывало».