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Экономика

Онлайн-площадка «Барьерам — нет» будет создана в Псковской области

29.09.2020 16:19|ПсковКомментариев: 0

Онлайн-площадка «Барьерам — нет» будет создана в Псковской области. Об этом сообщила в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове заместитель гендиректора Агентства инвестиционного развития Псковской области Лариса Семашко.

Проект «Барьерам - нет» создан с целью преодоления административных барьеров, которые возникают при осуществлении предпринимательской деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства псковского региона. Он направлен на улучшение деловой среды во взаимодействии контрольно-надзорных органов и представителей бизнес-сообщества.

Как пояснила Лариса Семашко, в рамках работы онлайн-площадки сотрудники агентства будут совместно с представителями контрольно-надзорных органов отвечать на вопросы предпринимателей.

Кроме того, на данный момент сотрудники агентства вносят изменения в регламент работы системы «одного окна» и увеличивают сроки предоставления услуг.

Теги: #экономика #инвестиции
Источник: Псковская Лента Новостей
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