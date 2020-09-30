Экономика

Николай Романов о сельском хозяйстве Псковской области: Места хватит всем

Без ложной скромности можно утверждать, что сельское хозяйство в Псковской области развивается очень динамично. Даже на федеральном уровне отмечают, что темпы роста в нашем аграрном секторе гораздо выше, чем в среднем по России.

Не стоит забывать и про то, что почти треть жителей проживает у нас именно в сельской местности, поэтому развитие сельхозпредприятий носит не только экономический, но еще и социальный характер.

Разумеется, аграрии не могут совершить в этом смысле революцию в одиночку, им нужна господдержка и помощь властей, и большим подспорьем здесь, конечно, стали нацпроекты, а интересы сельских территорий затронуты практически в каждом из них. Однако ключевыми стали региональные проекты «Система поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Псковской области» и «Экспорт продукции АПК», принятые в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

О том, что уже удалось сделать благодаря профильным проектам в аграрном секторе Псковской области, Псковская Лента Новостей попросила рассказать председателя регионального комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николая Романова.

- Можно сказать, что мы живем в эпоху национальных проектов. Насколько успешно они меняют жизнь псковичей к лучшему в сфере сельского хозяйства? Что уже удалось сделать? Какие работы в Псковской области в рамках профильных проектов будут завершены в этом году, а какие планы поставлены на следующий год?

- В сфере агропромышленного комплекса Псковской области в рамках национальных проектов реализуются два региональных проекта: «Экспорт продукции АПК» и «Создание системы поддержки фермеров и сельской кооперации».

Цель регионального проекта «Экспорт продукции АПК» - достижение объема экспорта продукции агропромышленного сектора Псковской области в стоимостном выражении в размере 54 млн долларов США к концу 2024 года. Плановый показатель 2019 года «объем экспорта продукции АПК области» составлял 27 млн долларов США, а фактически превысил 30 млн долларов США, что составило 111,8% от плана.

План 2020 года - 29 млн долларов США. По состоянию на 1 сентября объем экспорта продукции АПК составил 23 млн долларов США или 79,3 % от плана. Уверен, все плановые показатели к концу года мы выполним.

За счет выделяемых в рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК» средств - 9 млн рублей - на культуртехнические работы (комплекс мероприятий по освоению земель для использования их в сельском хозяйстве, а также по улучшению сельхозугодий - от ред.) сельхозтоваропроизводители планируют увеличить объемы поставок экспортно-ориентированной культуры - рапса. В настоящее время проведены культуртехнические работы в Пыталовском районе (ООО «Тригорское») на площади 700 га. Лимиты денежных средств в размере 8 млн руб. освоены в полном объеме.

Также в рамках реализации проекта выделены средства на поддержку масличных культур в размере 11,4 млн руб. За 2020 год производство масличных культур составило около 21 тыс. тонн. Субсидия выплачена пяти хозяйствам области.

Что касается «Создания системы поддержки фермеров и сельской кооперации», то к 2024 году мы должны создать не менее 189 рабочих мест. Плановый показатель 2019 и 2020 годов выполнен. В прошлом году на реализацию этих мероприятий выделено финансирование в объеме 12,5 млн рублей.

Кроме того, в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области запланирована реализация трех инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства и создание 240 рабочих мест в сельской местности.

В прошлом году пять малых форм хозяйствования получили грант «Агростартап», создано 10 рабочих мест. На эти цели выделялось 12,5 млн рублей. В 2020 году предусмотрено еще 11 млн рублей, грант уже получили 3 малых предпринимателя, планируется создать 6 рабочих мест.

Еще одно важное направление - подпрограмма «Содействие занятости населения» государственной программы Псковской области «Комплексное развитие сельских территорий». Тоже очень хорошая мера поддержки, в рамках которой тем хозяйствам, которые принимают у себя студентов на практику, мы возмещаем 90% от фактически понесенных затрат. То есть, если они зарплату платят студентам, оплачивают проживание, то мы 90% этих затрат возвращаем. На 2020 год на указанную меру государственной поддержки выделено 64 850 рублей, в том числе из федерального бюджета 64 200 рублей. Здесь тоже все идет нормально - плановые показатели мы должны выполнить.

К слову, когда губернатор проводил последнее заседание по реализации национальных проектов, то бы отмечено, что только мы одни выполнили все показатели на 100%.

- Этот темп удастся сохранить и в следующем году?

- Хотя мы пока не знаем, какие деньги нам будут выделены на следующий год, и какие показатели установлены, потому что бюджет только формируется в Министерстве сельского хозяйства, я уверен, что мы такой темп сохраним. Почему я так уверенно говорю? Потому, что у нас сейчас очень неплохо идет сев, мы к уровню прошлого года уже посеяли на 2 000 га больше, чем было запланировано, а посев озимых культур на 18 сентября планом у нас установлен 20 000 га, а посеяно уже 21 200 га. Сев продолжается, увеличивается площадь посева рапса - культуры, которая сейчас дает больше всего прибыли сельхозпредприятиям.

- Язык цифр не всегда понятен неспециалисту. Если говорить совсем простым языком, то как все-таки удается увеличить площади посева с помощью нацпроекта?

- Нацпроект создает условия для сельхозпроизводителей, подталкивает их развиваться. К тому, что они зарабатывают на рынке, государство еще прибавляет средства. Все плюсы, которые у нас появляются в сельском хозяйстве, это, конечно, за счет мер поддержки. Меры поддержки хорошие, поэтому и направление АПК развивается у нас хорошо.

Есть целевые показатели (их дает Минсельхоз), региону под эти целевые показатели выделяют средства. Наша задача довести до сельхозпроизводителей, что есть определенные меры поддержки, рассказать об условиях их получения. Кто желает участвовать, заявляйтесь. Ну, а дальше уже все зависит от активности предпринимателей и погодных условий.

- С тем, что нацпроект дает бизнесу, разобрались. А что он дает в целом жителям Псковской области? Дополнительные рабочие места открываются, больше продукции становится на прилавках…

- Тут нужно говорить не отдельно о национальном проекте, а в целом о сельском хозяйстве. Если оно развивается, то местные жители могут дешевле покупать продукцию. И тут можно привести примеры и из растениеводства, и молочной отрасли, и мясного животноводства. Наши цены, дешевле, чем, например, в Санкт-Петербурге, Подмосковье.

- Значит, мы сапожники с сапогами?

- Конечно. И по птицефабрике нашей такая же картина, к слову.

- Если говорить про международную кооперацию и экспорт, то не получится ли так, что нашим производителям будет меньше всего интересен внутренний рынок, потому что на экспорт поставлять гораздо выгоднее?

- Развивать экспорт сейчас - это самое главное, и анализ Минсельхоза показывает, что эта тема номер один сегодня. Нам нужно развиваться, наши площади позволяют увеличивать объем сельхозпродукции, но внутренний рынок просто не позволял это все съесть.

Кроме того, государство внимательно следит за тем, какие меры поддержки действительно нужны. Сейчас полностью перестали поддерживать тепличные комплексы, потому что уже столько построено тепличных комплексов в России, что нам уже достаточно овощей и фруктов, которые выращиваются в тепличных комплексах. Рынок перенасыщен. Будет больше - начнется перепроизводство, предприятия станут банкротится.

Сейчас есть большой спрос на зерновые за границей. Рынок сбыта есть. Плюс, если взять мировой анализ, то в некоторых странах, которые поставляли пшеницу в ту же Африку, засуха или неурожай. Так что это очень хорошо, что выделяются средства, чтобы люди занимались, выращивали и сертифицировали продукцию, которую можно продать за границу.

Нам дали деньги, и индекс производства продукции в хозяйствах всех категорий за период с января по июль составил 107,4. То есть, мы прибавили более 7%. Эффективно сработано? Эффективно. А в прошлом году было 21% в плюс. В этом году, думаю, по итогам года будет плюс 14%.

Грубо говоря, на 1 млрд рублей поддержки мы привлекаем 2 млрд рублей инвестиций - в какой еще отрасли вы найдете такое привлечение денег? Нигде нет такой мощи.

- Как отразилась пандемия COVID-19 на сельском хозяйстве и на реализации отраслевых проектов в нашей области? Пришлось ли вносить какие-то коррективы в целевые показатели?

- Коронавирус сельское хозяйство вообще не затронул. И на целевых показателях тоже никак не отразился, все идет ровно. Даже если посмотреть статистику общероссийскую, то мы увидим, что все отрасли просели, кроме сельского хозяйства. Сельское хозяйство, наоборот, дало по России 5% плюсом.

- Не бывает же так, что все только гладко и хорошо. Псковская область большая - 26 муниципалитетов, неужели нигде нет проблем?

- Мы в любом случае должны завести людей, показать им, что можно достичь высоких результатов даже в непростых условиях, а они всегда очень непростые для сельского хозяйства. Проблем много. Одна из них касается людей - на селе их становится все меньше и меньше, хотя меры поддержки очень большие.

Здесь палка о двух концах. Если работать по-старому, будет и нехватка людей. Если раньше 20 тракторов работали, сейчас тот же объем может сделать один трактор в две смены. Все за тебя делает система ГЛОНАСС, которая связана с управлением. Ты просто сидишь и следишь, чтобы не было никаких сбоев. Сами борозды картофелеводы наезжают, все тоже по ГЛОНАСС. Раньше все на глазок делали, сейчас с помощью электроники все правильно и ровно нарезаешь. Даже удобрения электроника по цвету растения подбирает.

Но современная техника стоит дорого. Кормоуборочный комбайн самый современный, самый мощный, стоит, к примеру, почти 20 млн рублей.

В этом году есть минусы и по фермерам. Конечно, обидно, что мы выделяем деньги, даем гранты, а показатели не такие, как хотелось бы. Некоторые фермеры просто не хотят отчитываться, а это обязательное требование.

Приходится иной раз уговаривать воспользоваться мерами поддержки и крупные предприятия, потому что у них нет специалистов, чтобы правильно оформить все документы. Наши сотрудники в этом случае даже готовят все бумаги за них - выезжают на предприятие, смотрят бухгалтерию, помогают исправить огрехи.

Но в целом, мне кажется, уже каждому видно, какую пользу дает господдержка. Ландшафт в регионе меняется! Раньше вдоль дорог вообще полей не было, потому что никто землей не занимался. Сейчас и поля появляются, и показатели растут. Можете себе представить, 42 центнера с гектара по зерновым мы уже даем. Такой результат - это вообще космос!

- А проект «Агростартап» востребован?

- Влет идет. На одно место - пять-шесть человек. Стараемся никого не обидеть, дать средства и тому человеку, у кого уже что-то есть, чтобы подтолкнуть его дальше работать.

- Крупный сельскохозяйственный бизнес участвует в реализации нацпрограмм?

- Конечно, участвует, потому что именно у крупного бизнеса есть деньги. У нас же поддержка оказывается на условиях софинансирования - деньги просто так не раздаем, кроме грантов фермерам.

В этом году первый раз Минсельхоз выделил нам на покупку техники 131 млн рублей, это компенсация - 40% затрат.

- Нет опасений, что чем выше мы сейчас по показателям в сельском хозяйстве заберемся, тем больнее потом будет падать?

- Совсем нет. У нас 250 тысяч га пахотной земли, а используется всего 50 тысяч. Где уж здесь падать? Здесь еще подниматься и подниматься. У нас пока никто не толкается локтями, не говорит, что не хватает земли, как, например, в Краснодарском крае. Когда это случиться, можно будет только радоваться и говорить - моя миссия на этой земле выполнена. Пока же места хватит всем.

Нельзя успокаиваться, нельзя останавливаться, и всегда надо идти только вперед, к цели.

Добавлю, что все, что развивается в сельском хозяйстве, развивается при помощи государства. Людей деятельных, талантливых, умных у нас очень много, но, если не будет толчка от государства, талант и гениальность человека не раскроются. Государство помогает в этом.

- Хочется видеть больше интересных проектов в растениеводстве. Где наши яблочные сады, и вишневые? Где ягодные плантации?

- Через пять лет, я вам гарантирую, будут и яблочные сады.

Беседовал Алексей Овчинников