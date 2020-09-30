Экономика

В России могут продлить кредитные каникулы

Эксперты выступили за продление в России программы кредитных каникул для заемщиков, пострадавших от пандемии коронавируса, пишет «Лента.ру». По словам специалистов, эта мера поддержки населения и бизнеса помогла многим заемщикам, однако не все смогли вернуться к прежнему уровню дохода.

Руководитель проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков», замдиректора Ассоциации развития финансовой грамотности Евгения Лазарева назвала закон о кредитных каникулах одной из важнейших мер поддержки населения и предпринимателей. По ее словам, многие заемщики не смогли восстановить прежний доход и принимают решение пройти процедуру банкротства.

«К сожалению, эпидемиологическая и экономическая обстановка сейчас непредсказуема, поэтому мы прогнозируем к концу года кратное увеличение количества банкротов среди физлиц и предпринимателей», - пояснила Лазарева.

Председатель комитета «Опоры России» по финансовым рынкам Павел Самиев заявил, что эта программа помогла многим заемщикам в сфере малого бизнеса в тяжелый период. По его мнению, в данный момент стоит рассмотреть продление кредитных каникул. «Я думаю это, конечно же, было бы правильно, потому что сейчас ситуация тоже будет достаточно напряженная», - заключил Самиев.

Ранее сообщалось, что в августе банки аннулировали около 15 тысяч заявлений на кредитные каникулы. 15 тысяч заявлений составили примерно 4 процента от всех поданных заявок. Дело в том, что эти заемщики в течение 120 дней не подтвердили право на льготу.

В начале сентября уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил продлить антикризисные меры поддержки бизнеса до конца 2021 года. При этом Титов заявил не только о субъектах малого и среднего предпринимательства (МСП) из отраслей, официально признанных пострадавшими из-за пандемии коронавируса, но и о предприятиях, потерявших выручку за II и III кварталы 2020 года.