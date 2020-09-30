Экономика

Госкомпаниям поручили спасать рубль

Правительство России отправило госкомпаниям директиву по ограничению валютных резервов до уровня 1 октября 2018 года. Такой шаг призван поддержать курс рубля и спасти его от дальнейшего падения, сообщает «Интерфакс».

Фактически госкомпаниям приказали продавать накопившуюся валюту на бирже. Схожая директива направлялась им в 2014 году на фоне валютного кризиса.

В «Газпроме» уточнили, что уже 12 октября собираются рассмотреть вопрос «об уровне валютных активов». Как рассказали компании, о выполнении директивы им предстоит отчитываться перед Центробанком.

Нынешняя директива датирована еще 1 сентября, то есть до начала резкого падения, однако на фоне появления геополитических рисков. Но уже на следующий день, 2 сентября, рубль начал падать после выхода заявления правительства Германии об отравлении оппозиционного политика Алексея Навального, и с тех пор нацвалюта остается под прессом геополитических рисков, обновляя многомесячные (к доллару) и многолетние (к евро) минимумы.

Напомним, что на Московской бирже курс евро вчера, 30 сентября, превысил 93 рубля, а доллар вплотную подошел к 80 рублям.