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Экономика

В России запретят экспорт необработанной древесины

30.09.2020 12:24|ПсковКомментариев: 0

Запретить с 1 января 2022 года вывоз из России необработанной или грубо обработанной древесины поручил правительству президент Владимир Путин.

«Поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород», - сказал президент на совещании по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса, пишет РБК.

Путин заявил, что нужно поставить жесткий заслон бесконтрольному вывозу необработанной древесины. Президент напомнил о необходимости запустить федеральную информационную систему лесного комплекса.

Также Путин заявил о необходимости реформировать систему лесоустройства как основу для учета, планирования, инвентаризации и оценки лесов, четко разграничив полномочия федеральных, региональных и местных органов власти. «Наряду с этим предлагаю ввести правовой институт административного обследования лесных участков. Здесь должны широко применяться передовые, современные дистанционные методы зондирования, беспилотные летательные аппараты», - сказал глава государства.

В регионах президент предложил ввести должность главного федерального государственного лесного инспектора.

Еще одной задачей Путин назвал развитие бизнеса и стимулирование потребления продукции лесного хозяйства отечественной экономикой. «Нужно у себя, конечно, внутри нашей страны обеспечить благоприятные условия для инвестиций в лесной комплекс: от создания целлюлозно-бумажных и перерабатывающих производств до проектов по выращиванию лесопосадочного материала», - отметил президент.

По его словам, большие перспективы есть у деревянного домостроения. «Это важно для решения жилищных проблем граждан, у которых появятся дополнительные возможности построить свой дом», - отметил Путин.

Отметим, что приостановить вывоз леса за границу в прошлом году предлагала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, необходимо также провести мониторинг всех договоров по аренде, заключенных на 49 лет, и проверить деятельность арендаторов, которые под видом санитарной защиты леса занимаются вырубкой.

Ранее в правительстве озвучивалась идея о расширении действия системы ЛесЕГАИС – предлагалось ставить клеймо на каждом бревне, чтобы понимать, куда вывозится древесина.

Теги: #лес #экспорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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