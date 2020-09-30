Экономика

Скидки на молоко, кефир, снежок и творог «Прасковья Молочкова» действуют в «Магнитах» до 6 октября

До 6 октября в псковских магазинах федеральной сети «Магнит» действуют скидки на молочную продукцию «Прасковья Молочкова».

В частности, творог обезжиренный (контейнер 350 г) сейчас можно приобрести со скидкой 16%. Стоимость творога составляет 82,99 рубля (прежняя цена 99,99 рубля).

На 10% снижена цена на снежок «Прасковья Молочкова» жирностью 2,5% (упаковка 0,5 л). Купить вкусное молочное лакомство, любимое и детьми, и взрослыми, можно за 32,99 рубля (старая стоимость - 36,99 рубля).

Кроме того, действуют скидки на молоко и кефир жирностью 2,5% в бутылках (900 г). С учетом скидки кефир можно приобрести за 54,99 рубля (было 64,99 рубля), молоко - за 53,99 рубля (прежняя стоимость 59,99 рубля).

Экономить вкусно с «Прасковьей Молочковой»!