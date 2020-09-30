Экономика

Инфляция в России осталась на нулевом уровне вторую неделю подряд

Инфляция в России за период с 22 по 28 сентября вновь оказалась нулевой, свидетельствуют данные Росстата. Таким образом, инфляция остается на нулевом уровне вторую неделю подряд.

При этом с начала сентября потребительские цены снизились на 0,1%, а с начала года - выросли 2,9%. В годовом выражении инфляция на 28 сентября (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) составила 3,48%. пишет ТАСС.

Из уточненных данных Росстата следует, что реальные зарплаты в России в июле 2020 года выросли на 2,9% по сравнению с июлем 2019 года.

Ранее статистическое ведомство оценило рост зарплат в июле в 2,3% в годовом выражении. За январь - июль текущего года реальные зарплаты выросли на 3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.

По данным Росстата, в июле 2020 года среднемесячная начисленная номинальная зарплата россиян выросла на 6,4% по сравнению с июлем 2019 года и составила 50 тыс. 145 рублей.

За январь - июль среднемесячная номинальная зарплата выросла на 5,9%.