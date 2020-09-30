Экономика

Курс рубля резко пошел вверх

Курс рубля отыгрывает потери предыдущих дней, следует из данных Московской биржи.

Так, по состоянию на 17:09 (мск) курс доллара расчетами «завтра» упал на 1,37 рубля — до 77,71 рубля. Курс европейской валюты, в свою очередь, снизился на 1,92 рубля — до 90,95 рубля, пишет РИА Новости.

Нефть марки Brent с поставками в декабре после падения более чем на один процент дорожает на 0,29% — до 41,88 доллара за баррель. Рублевый индекс Мосбиржи пару часов назад рос на 0,06%, до 2911,95 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,39%, до 1171,74 пункта.