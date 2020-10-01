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Экономика

ВТБ снижает ставку по кредитам наличными до 6,4%

01.10.2020 14:42|ПсковКомментариев: 0

С 1 октября ВТБ снижает ставку по кредитам наличными и рефинансированию на 1,1 п.п. - до 6,4% годовых при условии оформления страхования. До конца года банк планирует значительно увеличить объем потребительского кредитования физлиц.

«В этом году мы уже несколько раз снижали ставки по потребительским кредитам. Осенью мы отмечаем традиционно повышенный спрос клиентов на кредитование. Это хороший период, чтобы взять заемные средства перед новогодними планами. Поэтому мы решили снизили ставки по кредитам наличными, чтобы предложить клиентам возможность решить все свои финансовые вопросы по одной из самых выгодных ставок на рынке за последние 30 лет. Предложение будет действовать до 30 ноября. Клиентам доступен быстрый, удобный и полностью удаленный процесс оформления услуги», - отметил начальник управления «Потребительское кредитование» банка ВТБ Евгений Благинин.

Кредиты наличными остаются самыми востребованными розничными продуктами у населения. За восемь месяцев 2020 года ВТБ выдал около 710 тысяч кредитов наличными на сумму более 520 млрд рублей. С начала года кредитный портфель в данном сегменте вырос на 6% до 1 438 млрд рублей.

Кредит наличными можно получить в ВТБ от 50 тыс. до 5 млн рублей на любые цели и сроком до семи лет. Программа «Рефинансирование» позволит объединить несколько кредитов других банков в один и погасить задолженность в других кредитных организациях, а также получить дополнительные денежные средства до 5 млн рублей на любые цели. Оформить заявку клиенты могут на сайте, в мобильном приложении ВТБ Онлайн, в контакт-центре или офисе ВТБ.

 Подробности на сайте Банка ВТБ (ПАО).

Теги: #ВТБ
Источник: Псковская Лента Новостей
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