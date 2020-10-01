Экономика

К проекту «СберРядом» присоединилось более 4 тысяч бизнесменов Северо-Запада

Более 4000 предпринимателей Северо-Запада стали участниками совместного проекта СберБанка и MasterCard «СберРядом», основная цель которого – поддержка малого бизнеса. Суть проекта в привлечении клиентопотока в точки локальных предпринимателей через повышенные бонусы для покупателей, сообщили в пресс-службе банка.

В обмен на покупку товара или услуги у участников проекта клиенты смогут получать повышенные бонусы программы лояльности СберСпасибо – до 10%. Для этого нужно на картах на сайте СберБанка или в 2ГИС выбрать интересующую компанию и совершить покупку по карте Mastercard СберБанка. Подключить категорию «СберРядом» для участия в проекте можно в Личном кабинете на сайте или в мобильном приложении СберСпасибо, выбрав раздел «Мой уровень». Размер бонусов будет зависеть от уровня привилегий клиента.

«В период пандемии малый бизнес особенно уязвим, поэтому Сбер в числе прочих поддерживающих мер предлагает присоединиться к выгодному и для бизнеса, и для конечных потребителей проекту. Участие в программе бесплатное, при этом предприниматели также смогут воспользоваться специальными предложениями от партнеров банка», - сказал председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

Для юридических лиц-участников проекта существует ряд требований, среди которых не более 10 активных точек и объем годовой выручки менее 400 млн рублей. Стать участником программы могут как действующие, так и новые клиенты СберБанка. Узнать, подходит ли ваш бизнес под условия проекта, удобно с помощью короткого опросника. Подключиться к проекту можно дистанционно.