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Экономика

Эксперты предсказали подорожание рубля

02.10.2020 07:03|ПсковКомментариев: 1

К концу 2020 года возможно укрепление рубля до 70–75 рублей за доллар, сообщили «Известиям» опрошенные эксперты. Ослабление рубля в последних числах сентября было чрезмерным, поэтому до конца недели прогнозный диапазон находится на уровне 76–79 рублей за доллар, отметили специалисты. Кроме того, дополнительные интервенции ЦБ РФ также будут способствовать его укреплению.

Среди других «триггеров подорожания» также называются сообщения в СМИ о приказе правительства РФ, согласно которому госкомпании обязаны продать часть валюты, а также снижение геополитической напряженности вокруг ситуации с Нагорным Карабахом. По мнению аналитиков, преимуществами России являются низкий госдолг и хорошая динамика ВВП, поэтому можно говорить об укреплении нацвалюты к концу текущего года.

Ранее сообщалось, что на открытии торгов рубль вырос к доллару и евро. Курс американской валюты уменьшился на 52 копейки — до 77,11 рубля, а европейской снизился на 41 копейку и составил 90,65 рубля.

Теги: #рубль
Источник: Псковская Лента Новостей
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