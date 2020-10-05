Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ТОП-5 языковых школ в Пскове
Как выбрать домашнего питомца
Шпаргалка для дам: все о раке груди
Чистая вода - помощь иммунитету
стабильный источник дохода
Лоси, дедушки и лед Как работает ГИБДД района
Корытовский парк письмо губернатору
От ручного управления к системе
Профессия мечты в Пскове
Господдержка в Псковской области
Драйвер для агрария
Гонки по вертикали
Телефон прямого эфира 56-73-72
Груда железа, отработавшая свой ресурс
«Анжинерная конструкция» спасение цепных мостов в Острове
 
 
 
ещё Экономика 05.10.2020 07:2112 Псков занял 94-е место из 100 в рейтинге российских городов по уровню зарплат 05.10.2020 15:230 Скидки до 35% в магазине «Бизон» на Толстого будут действовать до конца октября 05.10.2020 15:110 ВТБ выдал рекордный объем ипотеки в сентябре 05.10.2020 07:2112 Псков занял 94-е место из 100 в рейтинге российских городов по уровню зарплат 03.10.2020 11:070 Приобрести сметану «Прасковья Молочкова» со скидкой приглашает «Лента» 02.10.2020 18:312 Комплекс по производству лекарств планируют запустить в «Моглино»
 
 
 
Самое популярное 03.10.2020 01:5220 Заместители губернатора Псковской области заразились коронавирусом 30.09.2020 10:1624 Рынок на Четырех углах в Пскове пойдет под снос 30.09.2020 14:4824 Ограничения из-за угрозы коронавируса в Псковской области продлили до 1 ноября 01.10.2020 17:1112 Ведерников-style. Часть 2 28.09.2020 13:280 В Сети появилось видео поездки из Пскова в Новгород за 22 минуты
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Скидки до 35% в магазине «Бизон» на Толстого будут действовать до конца октября

05.10.2020 15:23|ПсковКомментариев: 0

В магазине сети «Бизон» на улице Толстого, 7 в Пскове со 2 октября стартовали скидки на продукцию Псковского мясокомбината.

До 31 октября покупатели могут приобрести дешевле мясную продукцию из ассортимента:

- Колбаса Докторская ГОСТ 269 рублей (старая цена 359 рублей)

- Колбаса Молочная ГОСТ 269 рублей (старая цена 359 рублей)

- Колбаса Краковская п/к ГОСТ 409 рублей (старая цена 519 рублей)

- Колбаса Таллиннская п/к ГОСТ - 429 рублей (старая цена 539 рублей)

- Сардельки Докторские охл 209 рублей (старая цена 285 рублей)

- Сардельки Свиные ГОСТ 239 рублей (старая цена 299 рублей)

- Сосиски Докторские 239 рублей (старая цена 299 рублей)

- Сосиски Молочные ГОСТ 269 рублей (старая цена 309 рублей)

- Сосиски Докторские в/у (420 г) - 106 рублей (старая цена 129 рублей)

- Сосиски Молочные в/у (420 г) 116 рублей (старая цена 129,90 рублей)

- Лопаточная часть свиная к/в в/у 309 рублей (старая цена 389 рублей)

Режим работы магазина - ежедневно без выходных с 9.00 до 20.00.

Теги: #скидки #бизон
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли возвращать в Псковской области ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом?
В опросе приняло участие 19 человек
05.10.2020, 15:390 Следователи выясняют причины обращения школьников за медпомощью в Великих Луках 05.10.2020, 15:370 Дожди и порывистый ветер прогнозируют 6 октября в Псковской области 05.10.2020, 15:340 Николай Козловский: Будет сделано все, чтобы дети были здоровы 05.10.2020, 15:321 Прокуратура занялась проверкой массовой госпитализации школьников в Великих Луках
05.10.2020, 15:230 Скидки до 35% в магазине «Бизон» на Толстого будут действовать до конца октября 05.10.2020, 15:220 Появилась версия отравления великолукских школьников 05.10.2020, 15:110 ВТБ выдал рекордный объем ипотеки в сентябре 05.10.2020, 15:020 Псковичи могут привиться от гриппа у «Империала»
05.10.2020, 14:590 Около 10% жителей планеты могли быть инфицированы коронавирусом - ВОЗ 05.10.2020, 14:560 Стартовала регистрация на Форум работающей молодежи Псковской области 05.10.2020, 14:510 Более 50 художников примут участие в выставке «Собор церковного искусства Пскова» 05.10.2020, 14:360 Дмитрий Шахов: Осужденные чаще всего жалуются на качество оказания медпомощи
05.10.2020, 14:290 Михаил Ведерников взял на личный контроль ситуацию с потерявшими сознание школьниками 05.10.2020, 14:260 Водитель «Ауди» сломал ногу в результате ДТП в Гдовском районе 05.10.2020, 14:243 Названа предварительная причина потери сознания учениками в Великих Луках 05.10.2020, 14:200 Более 40 тонн белорусских овощей и фруктов не пропустили в Петербург псковские пограничники
05.10.2020, 14:050 Петр Крупеня: День работников уголовного розыска - праздник смелых и решительных людей 05.10.2020, 14:020 Более 300 уличных светильников закупает администрация Великих Лук 05.10.2020, 13:558 13 школьников потеряли сознание во время линейки в Великих Луках 05.10.2020, 13:471 В России не исключают закрытия границ из-за коронавируса
05.10.2020, 13:310 Михаил Ведерников призвал глав районов активнее использовать приложение «МойДом» 05.10.2020, 13:270 Сотрудники псковского Пенсионного фонда проведут дистанционный прием граждан 05.10.2020, 13:200 Более 150 кладбищ в Псковской области обслуживают «Экопром» 05.10.2020, 13:110 ФАС проверит закупки препаратов от COVID-19 в регионах из-за высоких цен
05.10.2020, 13:070 В Псковской области планируют повысить зарплаты музыкантов Губернаторского оркестра 05.10.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 05.10.2020, 12:520 Великолукской школе №7 присвоили имя Антона Злобина 05.10.2020, 12:460 В Псковской области возродят традицию проведения молодежного бала
05.10.2020, 12:410 Более 100 подозреваемых задержаны при содействии псковских сотрудников ОМОН 05.10.2020, 12:350 Пскович перевел мошенникам 900 тысяч рублей 05.10.2020, 12:220 Псковичка стала победителем конкурса «Учитель-дефектолог России» 05.10.2020, 12:170 Игорь Иванов поздравил псковских медиков с Международным днем врача
05.10.2020, 12:140 Владимир Путин призвал повысить качество преподавания истории 05.10.2020, 12:030 Псковичи могут бесплатно отправить поздравительную открытку учителю 05.10.2020, 11:560 Псковские боксеры вернулись с призовыми местами с чемпионата СЗФО 05.10.2020, 11:502 Два преподавателя и два студента заразились коронавирусом в Псковском колледже искусств
05.10.2020, 11:470 Целеустремленных учеников пожелал псковским педагогам Александр Козловский 05.10.2020, 11:380 Увольняющиеся по состоянию здоровья военные получат жилье вне очереди 05.10.2020, 11:310 Продукты и алкоголь украл мужчина из магазина в Пскове 05.10.2020, 11:260 В школы Пскова пришел 61 молодой специалист
05.10.2020, 11:196 Еще 58 человек в Псковской области заразились коронавирусом 05.10.2020, 11:102 В Пскове председатель УИК решилась на «модное преображение» 05.10.2020, 11:050 Пьяных водителей повторно поймали полицейские в Невеле и Острове 05.10.2020, 10:501 Более 30 убийств произошло в Псковской области в этом году
05.10.2020, 10:470 Темноглазую псковичку с бородавками продолжают разыскивать полицейские 05.10.2020, 10:440 «Постскриптум»: Предчувствие второй волны коронавируса 05.10.2020, 10:350 Псковичи могут получить дополнительное образование в учебных центрах города 05.10.2020, 10:310 За безграничную преданность своему делу поблагодарил учителей Александр Братчиков
05.10.2020, 10:291 Около 50 кубометров отходов вывезено после областной ярмарки в Пскове 05.10.2020, 10:260 Водитель пострадал в столкновении двух «Ауди» на Инженерной в Пскове. ФОТО 05.10.2020, 10:204 Псковский губернатор опубликовал свое «первоклассное» фото 05.10.2020, 10:111 Благодарных и талантливых учеников пожелали педагогам власти Великих Лук
05.10.2020, 10:040 Благотворительная акция для бездомных животных проходит в Островском районе 05.10.2020, 09:572 Елена Полонская: Педагоги - главное богатство нашей образовательной системы 05.10.2020, 09:470 Псковская организация задолжала работникам более 3 миллионов рублей 05.10.2020, 09:440 В Красногородске мужчина осужден за неуплату алиментов
05.10.2020, 09:351 Жители Порховского района поблагодарили за работу машиниста автогрейдера 05.10.2020, 09:190 Две противотанковые мины обезврежены в Новосокольническом районе 05.10.2020, 09:191 Александр Котов: В основе учительской профессии – любовь к детям и преданность делу 05.10.2020, 09:041 Хозяевам крупных собак предложили обязательно проходить курсы кинологов
05.10.2020, 08:570 Тройное ДТП затрудняет движение на Ольгинском мосту и Рижском проспекте 05.10.2020, 08:491 НКО станут отчитываться об использовании собранных пожертвований 05.10.2020, 08:350 Михаил Ведерников поздравил педагогов региона с профессиональным праздником 05.10.2020, 08:260 В Госдуме предложили ввести госстрахование учителей
05.10.2020, 08:020 Более 70% россиян заявили о неготовности сделать прививку от коронавируса 05.10.2020, 07:440 В Великих Луках врачам вернули 603 тысячи рублей надбавок за COVID-19 05.10.2020, 07:2112 Псков занял 94-е место из 100 в рейтинге российских городов по уровню зарплат 05.10.2020, 07:093 В Госдуме предлагают избавить россиян от рекламы в платежках ЖКУ
04.10.2020, 23:440 Рейтинг политической активности. Черная полоса Севастьянова и упертые коммунисты 04.10.2020, 22:111 Фотофакт: На одной из дорог в Кунье асфальт держится 50 лет 04.10.2020, 21:260 5 октября в Псковской области ожидается облачная погода с дождями 04.10.2020, 21:041 Врачи сообщили о новом опасном последствии коронавируса
04.10.2020, 20:510 Великолукская полиция продолжает поиски пропавшего мужчины 04.10.2020, 20:080 Госинспекция труда разъяснила порядок увольнения работников пенсионного возраста 04.10.2020, 19:479 Пскович ищет инвестора с 8 миллионами рублей для производства грибов 04.10.2020, 19:243 Власти Псковской области покупают 60 сенсорных киосков
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.