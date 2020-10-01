Экономика

Приобрести продукцию «Деревня Соловьи» псковичи смогут на ярмарке «Осень-2020»

3 октября в Пскове пройдет областная сельскохозяйственная ярмарка «Осень-2020», где псковичи смогут приобрести продукцию торговой марки «Деревня Соловьи».

Покупателей ждут привлекательные акции. В ассортименте - свежее мясо, субпродукты, колбасы, деликатесы, полуфабрикаты и консервация от местного производителя - «Псковагроинвеста».

Местом проведения ярмарки станет Октябрьская площадь, Октябрьский проспект (до пересечения с улицей Некрасова) и улица Советская (от площади Ленина до пересечения с улицей Детской).

Режим работы ярмарки – с 6:00 до 17:00. В связи с этим будет закрыт проезд через центр города. Схема движения общественного транспорта тоже изменится.

Стоянка транспорта по Октябрьскому проспекту (от улицы Некрасова до Октябрьской площади), Октябрьской площади, улице Советской (от улицы Детской до площади Ленина), улице Профсоюзной будет запрещена с 20.00 2 октября до 6.00 3 октября.