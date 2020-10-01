Экономика

Псковичей приглашают принять участие в экономическом диктанте

Псковичей приглашают принять участие в экономическом диктанте. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации области.

Акция пройдет 7 октября. Организатор диктанта - Вольное экономическое общество России при участии Международного Союза экономистов, администраций субъектов РФ, Финансового университета при правительстве РФ и других ведущих вузов РФ, институтов Российской академии наук.

Цель диктанта — определение и повышение уровня экономической грамотности населения в целом и его отдельных возрастных и профессиональных групп, развитие интеллектуального потенциала молодежи, оценка экономической активности и экономической грамотности населения различных субъектов Российской Федерации.

Диктант проводится онлайн, на сайте Всероссийского экономического диктанта, в режиме реального времени. Доступ к диктанту откроется 7 октября с 5:00 до 22:00 по московскому времени. Написать диктант можно на любом удобном устройстве, а результаты узнать — сразу после завершения теста. Регистрация участников диктанта уже идет.

Всероссийский экономический диктант проходит с 2017 года. В 2019 году в акции приняли участие 109 312 человек на 1516 площадках во всех регионах страны и на 11 зарубежных площадках в 4 иностранных государствах.