Экономика

Комплекс по производству лекарств планируют запустить в «Моглино»

Наблюдательный совет особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино», который в пятницу, 2 октября, прошел под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, одобрил к реализации инвестиционный проект по производству лекарственных препаратов. По итогам обсуждения было подписано соглашение о намерении осуществления инвестором промышленно-производственной деятельности на территории ОЭЗ «Моглино», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Представляя проект, инвестор Руслан Маташев, сообщил о намерении запустить фармацевтический промышленный комплекс по производству инъекционных и лиофильных (промежуточных биологически активных форм) лекарственных препаратов. Реализация проекта будет осуществляться в рамках исполнения «Стратегии развития фармацевтической промышленности Российской Федерации до 2030 года».

Руслан Маташев рассказал, что лиофилизация существенно увеличивает сроки хранения препарата, при этом сохраняя его структурную целостность и биологическую активность. Поэтому такие формы медикаментов имеют высокий спрос на фармацевтическом рынке России.

Далее инвестор познакомил членов совета с планом реализации проекта, согласно которому уже в 2022 году планируется осуществить производство первых партий продукции с последующим прохождением сертификации. Старт производственно-сбытовой деятельности производственной площадки ожидается в 2023 году. «Стоимость проекта составляет порядка 600 млн рублей. Из них большая часть будет направлена на закупку оборудования. Ожидаемые объемы производства лиофильных препаратов к 2024 году составят 30 млн единиц, инъекций – 10 млн единиц», - отметил Руслан Маташев. Он также выразил уверенность, что благодаря относительно низкой себестоимости препаратов они будут пользоваться спросом и за рубежом.

Инвестор также подчеркнул, что основополагающими факторами при выборе инвестиционной площадки по развертыванию производства послужило привлекательное географическое положение ОЭЗ «Моглино», наличие всей необходимой инфраструктуры и поддержка резидентов региональной властью. Все это, по словам Руслана Маташева, может послужить причиной дальнейшего развития производства и по другим фармацевтическим направлениям.

Глава региона поблагодарил Руслана Маташева за выбор Псковской области в качестве площадки для запуска производства и выразил готовность далее оказывать поддержку и сопровождение проекту. «Со всеми крупными региональными инвесторами у нас плотная коммуникация и со стороны особой экономической зоны, и со стороны администрации региона», – заключил Михаил Ведерников.