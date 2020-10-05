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Экономика

Псков занял 94-е место из 100 в рейтинге российских городов по уровню зарплат

05.10.2020 07:21|ПсковКомментариев: 1

Псков занял 94-е место из 100 в рейтинге городов России по уровню зарплат. Среднемесячная чистая зарплата в первом полугодии 2020-го составила здесь 32,7 тыс. рублей. Рейтинг подготовило РИА Новости.

Зарплата жителей трех российских городов в среднем превышает 90 тысяч рублей в месяц, больше всего зарабатывают в столицах и на Севере, меньше всего – на Северном Кавказе, при этом самая высокая зарплата – у москвичей, меньше всех получают жители города Шахты, свидетельствует исследование.

Методика исследования основывается на детальном анализе муниципальной статистики. Средние зарплаты по городам (за вычетом НДФЛ) рассчитаны на основе муниципальной статистики Росстата за январь-июнь 2020 года по крупным и средним предприятиям.

Стандартный потребительский набор выведен для одного человека, проживающего в собственной квартире площадью 28 квадратных метров. Он включает 109 товаров и услуг. Среди них: продукты питания (в том числе деликатесы), одежда, промтовары, мебель, электротехника, расходы на транспорт и отдых, а также коммунальные, телекоммуникационные, юридические и финансовые услуги.

Средние цены по городам взяты из базы федеральной службы государственной статистики. Объем потребления определен, исходя из рациональных норм (в качестве ориентира использован фиксированный набор потребительских товаров и услуг Росстата).

В рейтинг включены 100 крупных городов России (столицы субъектов федерации и другие крупнейшие города по численности населения).

Результаты исследования показали существенную неравномерность уровня зарплат в разных населенных пунктах, даже с учетом более высоких цен в городах с высокими зарплатами. Значение соотношения зарплат и стоимости стандартного потребительского набора в различных населенных пунктах изменяется в широком диапазоне от 1,43 до 4, то есть реальный уровень средних зарплат у лидеров и аутсайдеров отличается почти в три раза. В Пскове это соотношение - 1,71.

Теги: #зарплата #рейтинг
Источник: Псковская Лента Новостей
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