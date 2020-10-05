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Экономика

«Деревня Соловьи» приглашает псковичей за мясной продукцией в фирменные магазины

06.10.2020 13:23|ПсковКомментариев: 0

«Деревня Соловьи» - торговая марка компании «ПсковАгроИнвест», одного из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Псковской области.

ПсковАгроИнвест осуществляет полный цикл производства от выращивания зерновых, изготовления кормов, животноводства до готовой продукции. Это значит, что свой, местный продукт поступает в магазины прямо из цеха - минуя склады и распределительные центры, таким образом, на вашем столе будет только свежайшая колбаса, деликатесы и мясо.

Приобрести продукцию местного производителя можно в фирменных магазинах сети «Деревня Соловьи». Многие жители Пскова и области, а также Санкт-Петербурга давно отдают предпочтение именно им, тем более, что новые торговые точки открываются регулярно, радуя своих покупателей. Жители Соловьев и Неелово прекрасно знают адреса магазинов, расположенных в их деревнях. В частности, в Соловьях магазин находится на территории предприятия. Время его работы - с 9.00 до 19.00.

Приобрести продукцию местного производителя можно в фирменных магазинах сети «Деревня Соловьи» - в настоящее время они работают во всех районах Пскова. Кроме того, два магазина открыты в Великих Луках, один - в Дно и семь - в Санкт-Петербурге.

Сегодня мы расскажем о двух магазинах, которые работают в Псковском районе. Жители Соловьев и Неелово прекрасно знают их адреса. В частности, в Соловьях магазин находится на территории предприятия. Время его работы: с 9.00 до 19.00.

Так как магазин пользуется большой популярностью (сюда частенько заезжают не только местные жители, но и псковичи, и петербуржцы), фирменный магазин был расширен в два раза. Это позволило увеличить ассортимент: если раньше здесь можно было купить только мясо и колбасу, то теперь здесь есть и консервы, и замороженная готовая продукция, в том числе пельмени, блинчики с мясом.

Есть и молочные продукты от производителя - молоко, сметана, творог, которые также «глянулись» многим покупателям, отметили на предприятии.

Богатый ассортимент продуктов можно найти и в магазине в Неелово, расположенном по адресу: улица Юбилейная, 5а. Время работы - с 9.00 до 20.00, без обеда и выходных.

Рассчитаться в магазинах сети «Деревня Соловьи» можно как наличными, так и картой. Для вещей оборудованы камеры хранения. Владельцам фирменных скидочных карт доступны все акции (новые предложения удобно отслеживать в группе «ВКонтакте»).

Кстати, именно сейчас в этих и других магазинах «Деревня Соловьи» обратите внимание на новинку ассортимента - колбасу вареную свиную (500 г). Ее стоимость по карте составляет всего 129 рублей!

Состав: свинина, соль пищевая, перец черный, перец душистый, мускатный орех.

Вкусную качественную свиную колбасу можно использовать в различных блюдах: салатах (например, во всеми любимом Оливье), окрошке, пиццах, бутербродах. А за счет необычной оболочки перетянутой сеткой, разрез колбасы получается очень красивым в виде цветка.

Многоканальный телефон в Пскове: (8112)33-13-03.

Приветливые продавцы, качественные продукты, доступные цены - Добро пожаловать в «Деревню Соловьи»! 

Теги: #соловьи
Источник: Псковская Лента Новостей
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