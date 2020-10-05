Экономика

Около 2 тысяч псковских предпринимателей и юрлиц прекратили деятельность с апреля

В Псковской области около 2 тысяч индивидуальных предпринимателей и юридических лиц прекратили деятельность с апреля по сентябрь. Об этом сообщил председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев в эфире программы «Эхономика» на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 6 октября.

«По оценка налоговой службы, за период с апреля по сентябрь можно говорить о примерно 2 тысячах ликвидированных, закрытых индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, - сказал он. - Большее количество из них - ИП, порядка 1200. При этом за это же время созданы новые ИП».

Динамика сокращения индивидуальных предпринимателей в этом году ниже, чем за аналогичный период прошлого года, добавил председатель комитета.

С июля началась регистрация самозанятых, напомнил Андрей Михеев. «Их 1600», - уточнил он.

Направление по самозанятым включат в новую структуру нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», добавил председатель профильного комитета.