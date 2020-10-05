Экономика

Андрей Михеев: Инвесторы не отказываются от реализации проектов в Псковской области из-за пандемии

Инвесторы не отказываются от реализации проектов в Псковской области из-за пандемии. Об этом сообщил председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев в эфире программы «Эхономика» на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 6 октября.

Критичной ситуации, связанной с отказом от планов реализации инвестиционных проектов, нет, заверил он. «Критичного переноса сроков не видим. Заявленные ключевые проекты продолжают реализовываться», - пояснил Андрей Михеев.

Инвестиционные проекты будут реализованы с небольшой - квартальной или полугодовой - задержкой по сроку, уточнил председатель комитета.

В особой экономической зоне «Моглино» «катастрофы» тоже нет. «Все достаточно динамично. Инвесторы, которые планируют реализовывать долгосрочные проекты, интерес не потеряли», - сказал он.

Предприятия за период пандемии свои инвестиционные расходы сократили, добавил Андрей Михеев. Председатель комитета выразил надежду, что ограничительных мероприятий, которые вводились весной, удастся не допустить.