Экономика

Александр Козловский назвал приоритеты федерального бюджета-2021

Депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский назвал приоритетные направления федерального бюджета на 2021 год.

Бюджет, по его словам, будет дефицитным, и большая его часть будет направлена на реализацию нацпроектов. «Развитие здравоохранения, цифровой экономики и улучшение благосостояния граждан — это основные направления, которые будут учтены в сегодняшнем бюджете и бюджете будущих лет», - сообщил он в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Единая Россия», по словам гостя студии, включена в работу по формированию бюджета. «Наша основная задача - чтобы бюджет был сбалансирован и направлен, в первую очередь, на улучшение жизни наших граждан и чтобы он был основан на тех пожеланиях, которые они высказывают. Важно сформировать бюджет, а впоследствии следить за тем, чтобы его расходование было целевым и средства небольших региональных бюджетов расходовались эффективно», - подчеркнул Александр Козловский.

«В Госдуме над бюджетом работает согласительная комиссия, в которой представлены депутаты, эксперты, члены правительства и Совета Федерации. Такая большая работа сейчас идет практически в круглосуточном режиме. Все находятся в большом напряжении», - заметил парламентарий.