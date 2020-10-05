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Экономика

Влияние человеческого фактора на качество продукции должно быть минимальным — Александр Козловский

06.10.2020 15:40|ПсковКомментариев: 1

За развитие цифровой экономики в России выступает депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Что касается цифровой экономики, мы должны понимать, что за счет этого мы в будущем будем наполнять бюджет. Мы не должны отставать от других стран, а должны развивать это у себя на территории. А сегодня, к сожалению, часть нашего бюджета расходуется на закупку комплектующих и программного обеспечения за рубежом, и эту проблему мы должны устранить. Нужно быть независимыми, в том числе с точки зрения безопасности страны», - отметил депутат.

По его мнению, «когда деньги работают внутри страны, это гораздо более эффективно, идет аккумулятивный эффект: новые рабочие места, новые технологии, подготовка кадров, новые компетенции у страны, у регионов, у предприятий». «И за это мы должны бороться. Я абсолютно поддерживаю тех, кто выступает за развитие таких направлений, как цифровая экономика. Знаю, что многие предприятия Псковской области включены в эту работу, развивают эти компетенции, внедряют цифровые технологии у себя, автоматизируют процессы. Это не значит, что мы выпускаем какое-то программное обеспечение, но мы его используем, чтобы оптимизировать производственный процесс на предприятиях, чтобы продукция, которая там выпускается, была конкурентноспособна, современна, чтобы человеческий фактор как можно меньше влиял на качество продукции. Это современные тренды, которые мы должны у себя развивать», - сказал Александр Козловский.

Теги: #Единая Россия #Госдума #экономика
Источник: Псковская Лента Новостей
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