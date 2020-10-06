Экономика

Александр Козловский: Многие чиновники молятся на зарубежные технологии, не видя, что у них под боком

Многие российские чиновники молятся на зарубежные технологии и не замечают того, что находится у них под боком. Такое мнение высказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Козловский.

«Мы должны перебороть в себе тенденцию, которая появилась еще со времен Петра I. Многие чиновники просто молятся на зарубежное оборудование и технологии и не замечают того, что есть под боком, - отметил парламентарий. - С этим справился в свое время Китай. У них были не самые лучшие технологии, но за счет того, что они доверяли местным производителям, разрабатывали для них меры поддержки, сегодня мы видим, что многие технологии теперь приходят к нам из Китая, хотя еще лет 30 назад мы об этом даже не думали. Но прошло немного времени, и Китай уже обладает собственными технологиями, из-за этого у него возникают конфликты с Европой, США».

По мнению Александра Козловского, России тоже надо учиться больше доверять местным производителям на всех уровнях, давать им больше возможностей представлять свою продукцию, но при этом работая над ошибками.

«Не поставив куда-то продукцию и не начав ее массово использовать, мы не поймем, насколько она конкурентоспособна. Считаю, мы должны двигаться в этом направлении. Есть программы по импортозамещению, и на сегодня многие предприятия, в том числе частные и с государственным участием, выглядят гораздо современнее, чем иностранные. Там используются современные технологии и оборудование, но хотелось бы, чтобы они были произведены на территории России, и чтоб компетенции по сборке, производству и глубокой степени локализации были в нашей стране», - заключил депутат.