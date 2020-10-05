Экономика

В России на год продлили срок использования грантов для малого агробизнеса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении на год срока использования безвозмездных грантов на создание и развитие агробизнеса. Всего на данные цели в 2020 году выделено около 13 млрд рублей.



Фото: global-idea.ru

В понедельник о соответствующем решении Мишустин рассказал на заседании с вице-премьерами, сообщает ТАСС.

Послаблением смогут воспользоваться семейные фермы, сельхозкооперативы, а также те, кто планировал начать свое дело. Получатели грантов могут направить средства на покупку земельного участка, животных, сельхозтехники или инвентаря, разработку проектной документации, реконструкцию производственных помещений и складов.

«Решение позволит аграриям избежать штрафов за несвоевременное освоение средств. <...> Постановление поддержит представителей малого агробизнеса, позволит им сохранить финансовую устойчивость и успешно реализовать начатые проекты», - уточнили в кабмине.

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Деньги предоставляются на условиях софинансирования, а объем средств зависит от конкретной грантовой программы. При этом начисление любых социальных выплат не может быть помехой при получении гранта.