В России на год продлили срок использования грантов для малого агробизнеса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении на год срока использования безвозмездных грантов на создание и развитие агробизнеса. Всего на данные цели в 2020 году выделено около 13 млрд рублей.
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В понедельник о соответствующем решении Мишустин рассказал на заседании с вице-премьерами, сообщает ТАСС.
Послаблением смогут воспользоваться семейные фермы, сельхозкооперативы, а также те, кто планировал начать свое дело. Получатели грантов могут направить средства на покупку земельного участка, животных, сельхозтехники или инвентаря, разработку проектной документации, реконструкцию производственных помещений и складов.
«Решение позволит аграриям избежать штрафов за несвоевременное освоение средств. <...> Постановление поддержит представителей малого агробизнеса, позволит им сохранить финансовую устойчивость и успешно реализовать начатые проекты», - уточнили в кабмине.
Деньги предоставляются на условиях софинансирования, а объем средств зависит от конкретной грантовой программы. При этом начисление любых социальных выплат не может быть помехой при получении гранта.