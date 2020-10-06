Экономика

Александр Козловский: Надеюсь, нам удастся развернуть монополии внутрь страны

Секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Козловский поддерживает предложение секретаря генсовета партии Андрея Турчака возложить все затраты по подключению россиян к газораспределительным сетям на компанию «Газпром». Свое мнение на этот счет он высказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Мне кажется, мы уже должны задуматься. Европа делает все, чтоб избавиться от мнимой зависимости от газа из России. И, вполне возможно, что в будущем заокеанским коллегам удастся продавить свои решения. Развивая внутреннюю сеть, мы повысим сбыт энергоносителей. Это закономерно и это надо было сделать еще раньше», - подчеркнул гость студии. - Для нашего региона это вообще принципиально. У нас достаточно много населенных пунктов, но проживающих там очень мало. В любом случае при газификации района возникает дополнительная нагрузка на жителей. Конечно, хотелось бы ее уменьшить, и потом, когда газификация будет более массовой, Газпром или какие-то другие компании с государственным участием будут это возмещать непосредственно в тарифах, но без шальных повышений тарифов. Поэтому я абсолютно поддерживаю инициативу Андрея Анатольевича».

«Надеюсь, нам удастся развернуть монополии внутрь страны. Хотя на внешних рынках работа тоже должна проводиться, мы там тоже должны отстаивать свои интересы. Притом, что в будущем мы научимся наполнять бюджет без газовых и нефтяных доходов, за счет развития машиностроения, легкой промышленности, АПК и других отраслей, все равно за эти рынки мы должны бороться. Мы должны себя чувствовать на них уверенно», - убежден Александр Козловский.