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Экономика

В России подорожали сахар и помидоры

07.10.2020 10:46|ПсковКомментариев: 0

Цены на продовольственные товары в России опустились в сентябре 2020 года на 0,41% к предыдущему месяцу, однако выросли на 4,37% в годовом сопоставлении и на 3,05% с начала нынешнего года (к декабрю-2019). Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики. 

При этом без учета плодоовощной продукции продукты подорожали в сентябре на 0,3% к августу, по сравнению с декабрем 2019 года цены поднялись на 3,12%, а к сентябрю прошлого года — на 3,8%.

По оценкам Росстата, среди продуктов питания за отчетный месяц сильнее всего (к августу) подорожал сахар-песок — на 7,8%. Кроме того, заметно выросли цены на помидоры — на 5,7%, подсолнечное масло — на 2,63%, отечественную икру лососевых рыб — на 2,4%, огурцы — на 1,8%, пишет «Росбалт». 

В целом, констатирует Росстат, в сентябре впервые за год была была зафиксирована дефляция 0,1% (без округления до десятых дефляция составило 0,07%), однако годовая инфляция ускорилась до 3,7% с 3,6% на конец августа. С начала текущего года она достигла 2,88%.

За минувший год потребительские цены выросли на 3% (декабрь к декабрю-2018). Таким образом, 3%-ная инфляция в 2019 году стала вторым самым низким значением этого индикатора за всю историю современной России. Абсолютный минимум был зафиксирован по итогам 2017 года — 2,5%, а в 2018 году цены повысились на 4,3%.

Минэкономразвития (МЭР) ожидает годовую инфляцию в России к концу нынешнего года на уровне 3,8% (оценки были повышены в сентябре с июньских 3,5%). Со своей стороны, Центробанк РФ предполагает, что инфляция по итогам года составит 3,7-4,2% в 2020 году, 3,5-4% в 2021 году и останется вблизи 4% в дальнейшем.

Теги: #продукты #Цены #экономика
Источник: Псковская Лента Новостей
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