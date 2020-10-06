Экономика

Если внесли поправки в Конституцию, тогда и 44-ФЗ пора поменять - Виктор Степанов

«У нас и щи бывают постными, и жемчуг мелковат, но я считаю, что мы живем, а не выживаем. Предаваться унынию или предаваться отчаянию не вижу оснований», - так охарактеризовал ситуацию в Порховском районе его глава Виктор Степанов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Бюджета Порховского района хватает только на текущие нужды, но мы их закрываем. По более глобальным вопросам нам нужна поддержка из регионального и федерального бюджета. Но мы всегда стараемся подставить плечо в виде софинансирования. В частности, нацпроекты район, конечно, не смог бы вытащить самостоятельно без вливаний из федеральной казны», - поделился Виктор Степанов.

Он отметил, что, конечно, району хотелось бы получать больше средств, но в то же время большие денежные средства часто вызывают проблемы с их освоением, и эта проблема сейчас актуальна.

«Сбоев еще не было, но все упирается в пресловутый закон о госзакупках. Никто не говорит, что 44-ФЗ нужно отменять, но если мы Конституцию поправили, то сам бог велел поменять и закон о госзакупках. Его нужно локализовать, чтобы муниципальные и волостные власти могли влиять на определенные решения, помогать и поддерживать свои, местные компании», - высказался гость студии.

В качестве Виктор Степанов привел подготовку порховского стадиона под искусственное покрытие. «Слава богу, это сделала местная компания. Когда комиссией были выявлены "косяки", они были устранены оперативно - в течение дня, а не в течение нескольких дней. Если бы выиграла компания из другого региона, ищи ее потом, чтобы устранить выявленные недостатки», - рассказал он.