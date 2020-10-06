Экономика

На Четырех углах может появиться красивый рынок или торговый объект с рыночными площадками

Проведение общественных слушаний по вопросу возможных вариантов дальнейшего использования территории рынка на Четырех углах в Пскове не планируется. Об этом сообщает пресс-служба ОМСУ со ссылкой на главу администрации города Александра Братчикова.

«Если будет нужно по закону, мы это сделаем, но я не думаю, что это необходимо. Вопрос о судьбе территории рынка будет вынесен на Градостроительный совет. Заслушаем членов Совета, как они это видят, а после того, как позиция будет сформирована, внесем изменения в генплан Пскова», - пояснил глава городской администрации.

Александр Братчиков также напомнил, что исторически на территории рынка на Четырех углах всегда были торговые площади. «Поэтому такое использование мы планируем и впоследствии. Возможно, это будет красивый рынок или торговый объект с рыночными площадками, где можно будет и купить свежие продукты, и поесть. Примеры таких объектов есть в Москве и Санкт-Петербурге», - отметил он.

Перспектив для жилищного строительства на данной территории Александр Братчиков не видит. «Инвесторы не проявляют интереса к строительству там жилых домов в связи с существующими ограничениями по высотности, да и стоимость квартир будет высокая», - прокомментировал Александр Братчиков.