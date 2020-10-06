Экономика

Щепки псковского леса

Как шведы помогали псковский лес восстанавливать и чем поразили в своих лесах наших заготовителей, как частные леса спасут Псковскую область от «черных лесорубов», куда наши лесопромышленники девают лес и чем им не угодила теплая зима — в интервью Геннадия Григорьева, нового председателя региональной ассоциации лесопромышленников.

- Чем занимается ассоциация лесопромышленников?

- Ассоциация существует уже двадцать лет. В ее состав входят 40 участников, они заготавливают 68% годового объема древесины в области, на 17 предприятиях есть цеха по переработке. Мы занимаемся решений проблем лесного комплекса, являемся проводником между участниками рынка, находим общие решения между арендаторами леса и комитетом по природопользованию, проводим семинары с участием ведущих экспертов отрасли.

На последнем семинаре ездили на делянку, где нам показывали скандинавский метод восстановления леса. Уникальный опыт есть у Струго-Красненского района, где шведы по проекту Всемирного фонда дикой природы «Псковский модельный лес» занимались экспериментальными участками. Было заложено 15 площадок на 18400 га. Шведы ушли десять лет назад, сегодня мы можем прийти и посмотреть, что же там вышло. Один из способов восстановления леса — оставление семенников, когда делянка не рубится целиком, на ней остаются семенные деревья. Лес сам быстро восстанавливается с большим разнообразием.

- Какие, на ваш взгляд, главные проблемы стоят перед лесной отраслью в Псковской области?

- Масштабная проблема — инфраструктура: дороги, дороги, дороги. Арендаторы сами себе строители лесных дорог, поддержки не получают никакой. Есть труднодоступные участки в болотистых местах, откуда древесину вытащить настолько накладно, что уже заготовленный лес остается на делянке. В последнюю зиму практически не было мороза. А лесники когда работают хорошо? Когда дорога наморожена. Как вы знаете, территория Псковской области сильно заболочена. Прошлая зима была теплая, и много заготовленной древесины осталось в лесу, не смогли ее вытащить, так штабеля и остались лежать. Случаев этих очень много. Когда я был в Швеции, мне бросились в глаза лесные дороги, подсыпанные щебнем. Никто не испытывает трудностей с вывозом леса. Также я обратил внимание на такое отличие: Стокгольм щепой отапливается, а у нас дорожники и энергетики вынуждены бросать спиленный лес, власти в муниципалитетах заказывают мусорные контейнеры для кустарника и платят за утилизацию деньги из бюджета. Каждый бы этот кустик — да в дробильный аппарат на щепу. И у каждого лесника в Швеции на делянке уже есть клиенты на всю древесину, а мы сначала выпилим, а потом ищем куда деть.

Это еще одна проблема: не хватает региону хорошего завода по переработке низкосортной древесины. В Дедовичском районе стоит завод «Судома», в первую очередь он принимает хвойные породы высшего качества — сосну, ель — или пиловочную березу. А низкосортная древесина, балансовая — ольха, осина — практически не перерабатывается. Если нам сегодня поставить завод и в крупных размерах наладить выпуск ДСП, ДВП, МДФ, пелет — это был бы хороший толчок для развития всего лесного комплекса области. Сомневаюсь, что бизнес в Псковской области потянет такой завод, нужен инвестор извне.

- Куда сейчас деваете балансовую древесину?

- Осина и ольха остается на корню практически вся. Хорошую чистую осину перерабатывают в области, делают вагонку, поддоны, но объемы недостаточные. Поэтому в основном в лесу осина уже перестоялая и гнилая, а ведь хорошее могло бы быть сырье для щепы. Но легче оставить эти деревья там, где они растут. Есть делянки, где примерно 40% выпиливается, а остальная часть продолжает расти дальше. Начинается процесс гниения и брожения, а на этом месте мог бы вырасти молодой лес.

- В каком виде наши предприятия продают псковскую древесину?

- Практически весь пиловочник перерабатывается на территории региона, он не экспортируется в виде сырья и не отправляется в другие регионы. Нет смысла везти на далекие расстояния, когда под боком есть хороший завод. Хвойный пиловочник — самое ценное сырье, даже некоторый дефицит ощущается.

- Президент Путин поручил со следующего года запретить экспорт необработанной древесины ценных хвойных и лиственных пород. Правильно ли я понимаю, что для псковских лесопромышленников это не станет проблемой?

- Пока непонятно, о каком запрете идет речь. Если запретят вывозить балансы, то проблемой это станет, их и так не реализовать. А кругляк у нас, считай, не уходит, переработка налажена.

- Некоторое время назад глава Красногородского района Валентина Понизовская публиковала видео с делянки «черных лесорубов». Уничтоженный лес, разбитая дорога, а спросить не с кого. Случаев таких в области много. Борется ли ассоциация с черными лесорубами? Насколько эта проблема остро стоит в нашем регионе?

- К сожалению, сейчас про лесников в СМИ - это моя личная точка зрения - говорят, что мы все браконьеры, «черные лесорубы», что не надо ничего выпиливать. Это каторжный труд — работа в лесу. Идут нападки с разных сторон, а лесники и так в тяжелейших условиях, и в снег, и в жару на своем посту добывают лес, чтобы обеспечить население пиломатериалами. Покупатель в магазине, когда видит доску, не всегда понимает, как она добыта из леса.

Вопрос про «черных лесорубов» стоит на сельхозземлях. В Псковской области да и по всей России сельское хозяйство долгие годы было в запустении. Наши бабушки в войну землю распахивали, чтобы поле не превратилось в целину. А теперь не то что кустарник, а пригодная для пиления древесина растет на этих полях, привлекая своей доступностью. Я, конечно, за то, чтобы на этих землях росла картошка и морковка, зерновые культуры. Взять Порховский район. Была шумиха, глава района оказался виноват, что отдал маковое поле в Павах под морковку. Я недавно ехал мимо: растет урожай, ездит современная техника, все вертится! Другой пример - «Псковагроинвест» пришел недавно в Порховский район. Они разрабатывают поля, которые долго время были в запустении. Выпиливается растительность, корчуется с большим трудом, хорошо, что техника позволяет заросшее поле привести порядок. Спустя три месяца что сделали — красота! Все засеяно, никакой поросли. 500 га засеяли. Директор говорила о планах довести засеянные земли до 5 тысяч га.

У каждого клочка земли должен быть хозяин. Сегодня по законодательству собственник заросшей земли может получить штраф. Человек хочет выпилить древесину на своей земле. Система Лес-ЕГАИС не позволяет ее легально реализовать, хотя эксперты говорят, что десятая часть древесины в стране — с земель сельхозназначения.

Эта проблема решается на уровне правительства, 21 сентября принято постановление «Об особенностях использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения», оно разрешает выращивание леса на сельхозугодиях. У нас в стране появится частный лес. Я не сторонник такого подхода, но почему бы не выращивать новогодние ели на своем поле? Или древесину ценных пород, которая загрузила бы наших переработчиков, они могли бы принимать ее легально.

- В прошлом году было объявлено, что доходы областного бюджета от лесной отрасли на 21 млн рублей впервые за последние годы превысили расходы на нее. А как лесопромышленники чувствуют себя в этом году? Сильно ли повлиял на деятельность коронавирус? Были ли сокращения?

- Нас спасли национальные проекты и тот факт, что стройки не прекращались, так что эта «чума» мало коснулась отрасли. Пиломатериал нужен всем, и больницу построить, и школу. Этот сезон, считаю, продержались, хотя и трудновато было, когда дома сесть пришлось. Но если еще одна волна нахлынет, будет очень трудно.

- При вашем предшественнике Викторе Решетове ассоциация не играла заметной роли в общественно-политической жизни региона. Учитывая, что вы - депутат областного Собрания, региональный координатор партийного проекта ЕР «Чистая страна», следует ли ожидать каких-то изменений в этом направлении? Будет ли ассоциация более заметна, будете ли стремится активнее участвовать в общественно-политической жизни, контактировать с политическими и общественными объединениями (в том числе уже в следующем году, когда будут проходить выборы депутатов областного Собрания и Государственной думы), больше сотрудничать со СМИ?

- Не сказал бы, что Виктор Степанович не сотрудничал со СМИ. Умнейший человек! Он много сделал для Струго-Красненского района и лесной отрасли Псковской области. Может быть, не всегда была возможность рассказать о своей работе. Моя задача сохранить, что есть. Он сказал, что будет рядом.

Что касается взаимоотношений с властью, только что я вышел из кабинета руководителя аппарата администрации области Сергея Дмитриева. Мы как раз говорили о сотрудничестве ассоциации с областными властями. Он обещал, если пандемия позволит, организовать встречу с участниками ассоциации, люди смогут донести проблемы с предприятий и из леса. Будет составлен план совместной работы на год. Работать намерены на развитие нашего региона.

Беседовала Юлия Магера

Фото Марии Овсяник, Псковское областное Собрание депутатов